4 najbolj nadležni astrološki znaki

Ne paše vsak vsakomur, vendar če verjamemo astrologom, so nekateri horoskopski znaki bolj nadležni od drugih. Ti štirje po njihovih besedah najbolj 'spravljajo ob živce' druge.

DEVICA

Device so obsesivne, izbirčne in krhke. Nagnjene so k temu, da so cinične in pesimistične, saj ne morejo spregledati vsega, kar bi lahko šlo narobe. Kljub temu pa Devica resnično želi pomagati. Rade delajo sezname in organizirajo stvari. Če čutijo, da jih drugi poslušajo in sprejmejo potrebne spremembe, se bodo sprostile in pokazale svojo nežno, zabavno plat.

OVEN

Ovni preprosto točno vedo, kako želijo, da stvari potekajo, in kako to tudi doseči, ne glede na vse. Oven je vodja ali osamljenec, nikoli sledilec. Čeprav se to sprva zdi občudovanja vredno, hitro postane nadležno, ko se vsaka malenkost spremeni v veliko bitko.

DVOJČKA

Dvojčka vam nikoli ne bosta povedala, kaj zares mislita, ker tudi sama ne vesta, kaj zares mislita. Svojo osebnost prilagajata trenutnim okoliščinam, da bi bila čim bolj privlačna vsem, ki jih srečata. Nikoli ne morete biti prepričani, ali vam kažeta svoj pravi obraz ali pa vas zgolj poskušata pretentati.

RIBI

Ribe so razglašene za najbolj nadležen astrološki znak. Kljub nežni naravi, dobrim namenom in velikim sanjam je ravno to težava. Ribe pozabljajo, da vsi ne čutijo stvari tako globoko in iskreno kot one. Odprejo se vsem in so vedno presenečene in strte, ko jih kdo prizadene. Ker je svet Rib zgrajen na njihovih krhkih čustvih in fantazijah, potrebujejo stalno podporo prijateljev in družine, ki so iste žalostne zgodbe slišali že velikokrat.