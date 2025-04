Slovenija po dramatičnem boju dobila uvodni dvoboj na pokalu BJK

Slovenska ženska teniška reprezentanca je dobila uvodni dvoboj v evroafriški skupini pokala Billie Jean King. V Vilniusu je po dramatičnem boju premagala domačo izbrano vrsto z 2:1.

Odločilna je bila igra dvojic, v kateri sta Slovenijo zastopali Kaja Juvan in Živa Falkner oziroma celo hitropotezni tretji niz do deset. Slovenija ga je dobila z 10:6.

V prvi partiji je Kaja Juvan premagala Klaudijo Bubelyte s 4:6, 6:4 in 6:1, nato pa je Pia Lovrič po skoraj treh urah igre izgubila proti 180 mest višjeuvrščeni Justini Mikulskyte s 6:4, 3:6 in 2:6.

Slovenija je veliko in pomembno zmago slavila po dolgi in naporni borbi. Vsi trije dvoboji so bili izenačeni in napeti do konca, tako da so o zmagovalkah odločale malenkosti. FOTO: Tzs

Izbranke kapetana Iztoka Kukca se bodo v sredo pomerile s Srbijo, ki tako kot Slovenija v Litvi nastopa brez najboljših igralk.

Prvi dve reprezentanci v tričlanski skupini bosta v soboto igrali dvoboj za napredovanje v višji rang tekmovanja, zadnjo pa čaka razigravanje za obstanek. Slovenska skupina se bo križala z Avstrijo, Latvijo, Portugalsko ali Hrvaško.

