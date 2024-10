Ste med njimi? Največji nergači med astrološkimi znaki

Naj gre za delo, hrano, vreme, temperature, družbo, glasbo … nekateri vedno najdejo razlog, da se nad nečim pritožujejo.

Zato se jih v družbi drži sloves godrnjavcev, najpogosteje pa so rojeni v določenih astroloških znakih. Preverite, ali ste med njimi.

Devica

Device slovijo po perfekcionizmu, zato ni nenavadno, da vedno in povsod vidijo napake in možnosti za izboljšave.

Svoja opažanja v obliki pritoževanja ter godrnjanja tudi jasno in glasno izražajo.

Pogosto so nezadovoljne, če se jim podrejo načrti, še bolj, kadar jim načrte prekrižajo drugi, ali jih zmotijo malenkosti, ki jih ostali sploh ne opazijo.

Skratka zdi se, da devicam preprosto ni mogoče ustreči.

Rak

Raki so zelo čustveni in občutljivi, zaradi česar se pogosto počutijo zapostavljeni in porinjeni na rob in se zato pritožujejo ter godrnjajo.

Težijo k miru, stabilnosti in seveda jih zmoti, kadar jim kdo poruši rutino - ne glede na razlog. Ne marajo nereda, slabega vzdušja, skratka, tudi doma najdejo več kot dovolj razlogov za nerganje.

Kot da to ne bi bilo dovolj, so še zelo skrbni in pripravljeni nase prevzemati težave drugih, s tem najdejo še več razlogov za to, da razlagajo, kako nepravičen in nepošten je svet.

Pa čeprav se le njim zdi tako. Da jim zato, ker nase prevzemajo odgovornost drugih, velikokrat zmanjka časa zase, kar jih seveda moti in zato godrnjajo, ne govorimo.

Kozorog

Odgovorni in zanesljivi kozorogi radi opozarjajo druge. Kajti drugi ne delajo tako marljivo, kot bi si kozorogi želeli. Kritizirajo vse, ki ne dosegajo njihovih visokih meril.

Če samo zaznajo lenobo ali neučinkovitost, ne molčijo. Ne molčijo, kadar nekdo ne upošteva pravil, tako kot tudi ne, če se jim zdi, da njihov trud ni dovolj cenjen in spoštovan.

Ob tem so še pesimistične narave in zato upravičeno na seznamu najbolj godrnjavih znamenj zodiaka, piše dnevnik.hr.