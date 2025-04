Zmagovalci so bili pričakovani (Suzy)

IPF je razglasil največkrat predvajane skladbe in videospote v letu 2024 na slovenskih radijskih in televizijskih programih. V ospredju letošnje podelitve so trije domači izvajalci: Nina Pušlar s skladbo Ironija, ki je bila najbolj predvajana slovenska skladba leta, Žan Serčič, ki je prejel nagrado za novost leta z Belo lilijo, ter skupina Joker Out, katere Carpe Diem je postal najbolj predvajan videospot na televiziji. Prvič doslej so priznanja prejeli tudi radijski programi, ki najbolj podpirajo slovensko glasbo – to so bili Radio Sraka, Prvi program Radia Slovenija in Radio Prlek.

Po podatkih IPF se je na slovenskih radiih lani predvajalo skupno 245.090 različnih skladb, od tega je bilo 30 odstotkov slovenskih. »Zato smo še toliko bolj veseli, da lahko letos poleg izvajalcev in producentov prvič nagradimo tudi radijske programe ter videoprodukcijo, saj s tem pokrivamo širši spekter tistih, ki slovensko glasbo vsakodnevno približujejo poslušalcem in gledalcem,« je ob podelitvi povedal direktor IPF Viljem Marjan Hribar.