Pretres v NBA! Čančar in Jokić sta brez trenerja

Vodstvo severnoameriške košarkarske ekipe Denver Nuggets, katere član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, je po štirih zaporednih porazih in tik pred končnico lige NBA presenetljivo odpustilo trenerja Michaela Malona.

Malone je Denver vodil do naslova prvaka v NBA leta 2023, v tej sezoni pa mu kljub temu, da tam igra trikratni najkoristnejši igralec lige, Srb Nikola Jokić, ni uspelo najti prave konstantnosti. Vseeno je zasedba iz Denverja še vedno na četrtem mestu zahodne konference, resda ji tesno sledijo kar štiri ekipe.

»Denver Nuggets so odpustili trenerja Michaela Malona in ne bodo podaljšali pogodbe z generalnim menedžerjem Calvinom Boothom,« so zapisali pri Denverju ter dodali, da bo pomočnik David Adelman opravljal naloge glavnega trenerja do konca sezone.

Nuggetsi, ki jih je Malone vodil deset sezon (471 zmag, 327 porazov), imajo do konca rednega dela lige še tri tekme.

Denver ima v tej sezoni razmerje zmag in porazov 47-32, pred njim so v zahodni konferenci Oklahoma City Thunder (64-14), Houston Rockets (52-27) in Los Angeles Lakers Luke Dončića (48-30). Slednji bodo ponoči gostovali pri Oklahomi, v noči na četrtek pa v Dallasu, prvič, odkar je tamkajšnji klub Dončića poslal v Los Angeles v zameno za Anthonyja Davisa.