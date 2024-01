Štirim astrološkim znakom se napoveduje zelo romantično leto. Ste med njimi?

Kozorog: na vidiku je kreativna snubitev

Nekateri sanjajo o pompozni snubitvi, drugi si želijo izkazovanja ljubezni za štirimi stenami. Če ste rojeni v znamenju kozoroga, morda tega sploh ne pričakujete, a velika je verjetnost, da bosta z dragim letos šla korak naprej.

Če bo zastavil usodno vprašanje, bo to storil v skladu z vašimi željami in bo do popolnosti združil romantiko ter vaša pričakovanja.

Zaroka bo sladka in polna ljubezni. Hkrati bo kreativna in veliko bolj spontana, kot si sploh lahko predstavljate. Vajino ljubezen in razumevanje bo še poglobila, odnos bo trdnejši, kot je bil kdaj koli prej.

Veselite se vsega, kar vam namenja pravkar začeto leto, vaši zvezi se v njem obeta velik korak naprej.

Nekateri bodo deležni domiselne zaroke. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Škorpijon: začetek prekrasnega zakona

Težili boste k dolgi in stabilni zvezi in letos vas ne bo strah v doseganje tega cilja vlagati dodatnega truda.

Vaš namen je iz leta v leta poglabljati odnos, leto 2024 bi lahko bilo posebno.

Dolgoletne sanje se vam bodo končno lahko uresničile. Morda se vam zdi, da so cilji daleč, a zelo verjetno je, da ste pripravljeni zvezo okronati z zakonom.

Škorpijoni, ki še niste v razmerju, boste imeli srečo in našli pravo ljubezen. Škorpijoni, ki ste že v zvezi, pa boste deležni zakonske ponudbe, ki vam bo na obraz narisala nasmeh.

Ste pripravljeni na sprehod pred matičarja? To bi lahko bil začetek prekrasnega zakona. Veselite se vsega, kar vam namenja življenje v dvoje.

Lev: zakon in otroci

Hrepenite po ljubezni, dolgotrajni in stabilni zvezi. V razmerju ste pozorni, polni topline in včasih malce ljubosumni. Nekatere pozitivne kvalitete vam bodo leta 2024 pomagale, da se boste povsem prepustili ljubljeni osebi.

V zvezo boste vnesli zanimivo mešanico strasti in zaupanja, kar bo partnerja pripeljalo do tega, da bo zastavil ključno vprašanje. Zvezde so vam naklonjene, vesolje je na vaši strani in vam bo pomagalo, da se boste lahko posvetili stabilni zvezi.

Ste eden od štirih znakov, ki se vam v tem letu obeta usodno vprašanje.

Čeprav ste levi po naravi nepredvidljivi, se bo vaše življenje letos umirilo in uživali boste. Kaj lahko se bo celo zgodilo, da bosta z dragim osnovala družino.

Bodite odprti in uživajte v ljubezni. Izpopolnjeni boste, občutek boste imeli, da ste varni in doživeli boste nekaj, kar si že dolgo želite.

Levom se bodo uresničile sanje. FOTO: Nazariykarkhut/Gettyimages

Dvojček: presenečenje vas bo navdušilo

Čeprav ste po naravi odprti in spontani, se v ljubezni glede odločitev obnašate bolj premišljeno. Kadar ste pred velikimi potezami, potrebujete več časa za razmislek.

Leto 2024 bo to postavilo na glavo, v življenje bo prišla nova energija.

Nenadna sprememba vas bo presenetila, tudi z vidika ljubezni boste lažje sprejemali odločitve. Pripravite se na to, da vam bo predlagan zakon.

Morda ste si to želeli, morda po tihem pričakovali, v vsakem primeru boste nad tem navdušeni.

Prilagodljivost vam bo olajšala odločitev in brez pomisleka boste pristali na ponudbo. Vaše zaupanje bo globlje kot kdaj koli prej, zvezde bodo na vaši strani in okusili boste novo raven ljubezni.

Končno boste pripravljeni porušiti čustvene ovire in osnovali boste uspešen zakon. Uživajte v pozornosti, ki je boste deležni s strani partnerja.

Zdelo se vam bo, da ste se znova zaljubili, napoveduje portal Miss7.