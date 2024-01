Prihaja leto zmaja: kaj prinaša in komu bo najbolj naklonjeno

Kitajsko, lunarno novo leto bo letos nastopilo 10. februarja, ko bomo po tamkajšnjem horoskopu vstopili v leto zmaja, natančneje lesenega zmaja.

Ta znak obljublja rast, napredek in obilje. Leto naj bi bilo posebej naklonjeno rojenim v znamenju zmaja, torej osebam, ki so na svet prijokale v letih 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 in 2012, zlasti prijazno pa do tistih, ki so rojeni v znamenju lesenega zmaja.

Po kitajski astrologiji je 12 astroloških znamenj povezanih z enim od petih elementov: kovino, lesom, vodo, ognjem ali zemljo. S pomikanjem po zoološkem krogu se osnovni elementi pri znamenjih spreminjajo.

Leto 2012 je bilo denimo leto vodnega, leto 2036 bo leto ognjenega zmaja.

Vsak zmaj ima svoje lastnosti

Rojeni leta 1964 in 2024 so leseni zmaji. So bolj introvertirani, v izražanju čustev bolj zdržanji, a zelo kreativni, radi raziskujejo in preizkušajo različne poti v življenju.

Les označuje vitalnost in domiselnost, medtem ko zmaj ponazarja inteligenco, uspeh in čast.

Kombinacija osebe, rojene v obdobju lesenega zmaja, navdaja z energijo in posebnim zanosom. Sanjajo o spremembah sveta, imajo nešteto inovativnih idej in jih znajo tudi izpeljati. So perfekcionisti in se zlepa ne odpovedo ciljem.

Za ognjene zmaje, ki so rojeni leta 1976, so značilni energičnost, samozavest in karizma. Odlikujejo jih lastnosti vodje in so po duši avanturisti.

Premorejo veliko poguma, znajo se povezovati z drugimi, velikokrat so uspešni v podjetništvu ali kreativni industriji, so bistri, včasih nezanesljivi in delujejo lahkoživo.

Leta 2024 bo vladal leseni zmaj. FOTO: Olaf1741/gettyimages Getty Images

Zemeljski zmaji so rojeni leta 1988. To so modri, delavni in ambiciozni posamezniki, so nadarjeni in sposobni zgraditi trdno kariero in močno finančno zaledje.

Običajno so zelo osredotočeni na cilje, fokusirani in premorejo odlične organizacijske sposobnosti.

Kovinski zmaji so rojeni v letih 1940 in 2000. So vztrajni, pogumni, nepredvidljivi, so dobri vodje, imajo jasno poslovno vizijo, znajo prepoznati in izkoristiti priložnosti za ustvarjanje bogastva.

In še vodni zmaji, rojeni leta 1952 in 2012. So vztrajni, daljnovidni, živahni, sočutni, znajo razumeti čustva drugih, običajno osnujejo dobra osebna razmerja in drugim zagotavljajo veliko podpore.

Idealni pogoji za trdne temelje

Za leto lesenega zmaja se pričakuje veliko rasti, napredka in obilja. Leto bo odlično za postavljanje temeljev za nekaj, kar ima potencial na dolgi rok. Zadnje leto lesenega zmaja je bilo pred 60 leti, leta 1964.

Tedaj so se na glasbeni sceni pojavili Beatli, ki so vse od nastanka močno vplivali na sodobno glasbo. Tedanji ameriški predsednik Johnson je tega leta sprejel zakon o državljanskih pravicah v ZDA.

To je bil eden najpomembnejših zakonov o državljanskih pravicah v zgodovini te države in je prepovedal diskriminacijo, končal rasno segregacijo in zaščitil volilne pravice manjšin ter žensk.

Tedanja Sovjetska zveza je v orbito izstrelila Voskhod 1. Šlo je za prvo vesoljsko plovilo z veččlansko posadko.

Zadnje leto zmaja je prineslo veliko prelomnic. FOTO: Freer Law/gettyimages Getty Images

Zmagovalkam posebna nagrada

Kitajska astrološka znamenja si sledijo v letnih ciklih, vsako leto predstavlja eno žival: podgana, bivol, tiger, zajec, zmaj, kača, konj, ovca, opica, podgana, pes in prašič v tem vrstnem redu.

Po kitajski mitologiji je cesar Jade (Yudi) priredil tekmovanje, na katerem so sodelovale vse živali, prvih 12 na cilju je nagradil z mestom v lunarnem zodiaku.