Ruski horoskop za leto 2024: to je znak, ki bo zadel na loteriji usode, težav je konec

Če verjamete v astrologijo ali pa se le želite malce pozabavati in se oborožiti z optimizmom in dobrimi napovedmi, poglejte, kateremu znamenju se po mnenju priznanih ruskih astrologinj (Tamara Globa in Vasilisa Volodina) najbolje piše.

Obe sta izpostavili vodnarja, njim bo v 2024 šlo res dobro

Kot piše prva.rs, je Volodina zatrdila, da vodnarji resonirajo s prihajajočim letom, ker bo v znamenju zelenega lesenega zmaja, ki se v kitajskem horoskopu pojavi enkrat na 60 let. Novo leto bo vodnarjem prineslo uspehe na vseh področjih – v karieri, ljubezni, osebnih zadevah, družinskih okoliščinah ...

Da pa bo to res leto vodnarjev, meni tudi Globa. Začetek leta bo uspešen za nove projekte ali menjavo službe. Tistim, ki ostanejo na sedanjem delovnem mestu, se odpirajo odlične možnosti za razvoj kariere. Vodstvo bo iskalo njihove zamisli, kar bo vodilo do bonusov in povišic. Možni so tudi dodatni, nepričakovani prihodki iz neznanega vira. Če ste že dolgo sanjali o lastnem podjetju, bi lahko ta načrt uresničili do poletja naslednje leto. Torej, če še niste, se lotite in delajte na razvoju svojega posla. Poletje bo odlično obdobje in vodnarji bi lahko zaslužili več denarja in močno izboljšali svoje finančno stanje.

Konec pomladi bodo doživeli prijetne spremembe v osebnem življenju, lahko je novica o novem članu družine ali novo romantično poznanstvo, ki se bo spremenilo v stabilno razmerje. Vendar pa bo jesen tista, ki bo drastično povečala možnosti, da spremenijo osebno življenje na bolje in spoznajo pravo ljubezen.

Če ste torej rojeni v znamenju vodnarja, ste po prebiranju teh vrstic najbrž kar optimistični. Pa tudi če niste, brez skrbi. Vsi lahko v 2024 uresničimo svoje sanje, če si pravilno zastavimo cilje in trdo delamo na njih. Srečno!