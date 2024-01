To so štirje najbolj pohotni astrološki znaki. Ste med njimi?

Nekaterim seks in vse, kar je povezano z njim, pride na misel večkrat kot drugim. V očeh okolice zato nemalokrat izpadejo pohotni. To so astrološki znaki, za katere velja, da jim umazane misli še zdaleč niso tuje.

Škorpijon

Znamenje, ki je prvo na tem seznamu. Rojeni v njem so znani po seksapilu in tudi po močnem libidu.

Z magnetno privlačnostjo, ki jo premorejo, očarajo vse okoli sebe, imajo bujno seksualno domišljijo, hkrati so skrivnostni in zato še toliko bolj zanimivi.

Skratka, mešanica lastnosti, po zaslugi katerih so upravičeno vodilni med najbolj pohotnimi astrološkimi znaki.

Škorpijoni premorejo bujno seksualno domišljijo. FOTO: Idal/Gettyimages

Oven

Ovni so znani po dinamični in avanturistični naravi. Ognjene osebe so strastne, privlačne, neredko nepremišljene, so nekakšni pionirji v ljubezni in spolnosti. Zanje praktično ni meja.

Njihova spontanost in entuziazem jim omogočata neobremenjen pristop k intimnim zvezam, včasih zato izpadejo provokativno, v vsakem primeru jim mesto na tem seznamu nedvomno ne pripada kar tako.

Dvojček

Rojene v tem znaku odlikujeta bistroumnost in intelektualna moč. So kreativni, ne priznavajo meja in ne poznajo strahu, kar se odraža tudi na njihovi seksualnosti.

Oni se velikokrat povsem nezavedno spogledujejo, očarajo vse okoli sebe ter vse svoje sposobnosti prenesejo med rjuhe, kjer, tako kot drugje v življenju, z dvojčkom ni nikoli dolgočasno.

Za dvojčke ni meja. FOTO: Nd3000/Gettyimages

Tehtnica

Tehtnice so po naravi očarljive. Zaradi gracioznosti, šarma ter magnetne privlačnosti so prave mojstrice zapeljevanja.

Znajo uravnotežiti dajanje in sprejemanje ter pokazati, da z vidika seksualnosti in senzualnosti zanje ni meja.

Brez težave pričarajo vzdušje, polno strasti in seksualnega naboja, pišejo na Astrotalk.