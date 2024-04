Teden z Luno: petek bo kaotičen

Ponedeljek, 8. 4. Zvečer bo mlaj, ki je tudi mrk, tako bo energije manj. Čas ni primeren za nove začetke, umirjeno ga porabite za utečene stvari ali pospravljanje. Luna v ovnu bo želela akcijo in prehitevati stvari, toda realno bo veliko ovir. Kar se bo danes naredilo na silo, nam ne bo koristilo. Sončeva konjunkcija s Kironom budi rane samozavesti, odpira otroško negotovost in nemoč, skozi ta občutek je treba iti pozorno in mirno, da se pozdravi.

Torek, 9. 4. Dan ni nakazan v svetlih barvah. Paralela Marsa in Saturna obremenjuje telo, prinaša zunanje ovire ali se budi strah iti v novo, neznano, naprej. Iz strahu se lahko rodita jeza in sovraštvo, ko ni po naše. Prehod Lune v bika ob pol dveh popoldne ne bo veliko pomagal, saj hiti Luna sprva v kvadrat s Plutonom. Znajo pa biti vsaj večerne ure bolj umirjenih čustev in doživljanja.

Sreda, 10. 4. Luna v biku nas spodbuja, da delujemo po predvidenih načrtih in navadah. Počasi, budno, prisotno in natančno. Marsova konjunkcija s Saturnom bo nosila kako dodatno breme, strah ali oviro, a zaradi spodbudnih aspektov Lune bomo njeno energijo laže usmerili v delo ali šport. Kombinacija bo najmanj škodljiva, če bomo delovali počasi, postopoma, a vztrajno in nekompromisno.

Četrtek, 11. 4. Luna bo v biku do treh popoldne, tako bo življenjski ritem počasen, mi pa vseeno stvarni, učinkoviti. Globok mir poglablja dopoldne še sekstil Lune z Neptunom. Popoldanski prehod Lune v dvojčka bo pospešil življenje, konjunkcija Sonca in Merkurja bo prinesla zjasnitev. Toda ko Merkur teče nazaj, so dnevi Lune v dvojčkih bolj kaotični, nepredvidljivi, se v njih težje zberemo.

Petek, 12. 4. Kaotičen dan, ko stvari ne bodo šle po načrtih. Dopoldne bo vpliv konjunkcije Merkurja in Sonca prinašal več razumevanja, nato bo vpliv retrogradnega Merkurja vedno bolj čutiti. Lunini kvadrati na Mars in Saturn popoldne prinašajo samo še kako napetost več in več obremenitev.

Sobota 13. 4. Jutro je lahko spodbudno, dopoldne kaotično. Težko se bo zbrati in možne so napake. Luna ostaja v dvojčkih, v prazno teče do osmih zvečer, tako da bomo težje privedli misli v red in kaj konstruktivnega naredili. Marsov polkvadrat s Plutonom prinaša jezo, sovražnost in težke zgodbe iz sveta.

Nedelja, 14. 4. Luna v raku. Potrebujemo več miru, tišine, časa za čustva, domače, dom. Uredimo dom, objemimo svoje in kaj dobrega skuhajmo, da bo življenje lažje in se bomo po napornih dneh lahko spočili in napolnili s spodbudno energijo. Idealni so sprehodi ob jezeru, potoku, neslani vodi.