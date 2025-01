Teden v zvezdah: Vikend se zdi zanimiv in prijeten

Luna počasi pada in energija je bolj namenjena zaključevanju projektov, sprostitvi in načrtovanju novih kot novim podvigom. Prisluhnimo sebi, po čem hrepenimo, kaj si želimo v prihodnje, to si predstavljajmo, kot da že imamo, v umu to doživimo.

Vikend se zdi zanimiv in prijeten. Venera v ribah tvori harmonično vez tako z Marsom kot Uranom, tako bo življenjske živosti več, več strasti, če jo porabimo za ljubezen, zabavo ali ustvarjanje. V zraku bo več želje po tem, da živimo, izkušamo, se predajamo čustvenemu, strastnemu in vznemirljivemu, kot običajno.

Ker bo v soboto in skoraj do treh popoldne Luna v znamenju radostnega, navijajočega in optimističnega strelca, se bo vse skupaj še bolj pozitivno zavrtelo. Noč na nedeljo naj bo namenjena plesu, ustvarjanju, strasti, saj bo vznemirljiva in kliče po zabavi. Merkur bo za vikend že precej na koncu kozoroga, a njegova aplikacija v sekstil z Neptunom in harmonija z Luninima vozloma nas bo sprostila, odprla in bomo lažje dovolili življenju, da nas preseneti. Okrepljena bo intuicija, tudi navdih. Saturnov polkvadrat na Pluton lahko družbeno klimo potemni, nosi več skrbi, strahov. Toda če se ne priklapljamo preveč na kolektivno (manj TV-ja in novic), lahko doživimo poživljajoč vikend.

V ponedeljek in torek bo Luna v nadzorovanem, resnem kozorogu, tako nas bo odgovornost rinila v delo kljub nižji ravni energije in splošni pasivni klimi, značilni za dneve pred mlajem. V ponedeljek bo Merkur na zadnji stopinji, več bo intuicije, a dogovori nestabilni, več bo nesporazumov. V torek preide Merkur v vodnarja, a aplicira k Plutonu, tako ne bomo čutili osvobajajoče energije vodnarja, ampak bolj strah, pritisk, črnogledost ali le strah vzbujajoče informacije. Ker se konjunkcija zgodi šele v sredo, se pritisk lahko povleče do takrat.

V sredo bo Luna v vodnarju, v katerem bo tudi mlaj. Mlaj na 9. stopinji vodnarja v trigonu z Jupitrom obljublja pozitivne novice, vezane na tujino, visoko izobraževanje, pravne zadeve, otoplitev in več pozitivne, v prihodnost usmerjene energije. Toda sreda bo zaradi omenjene konjunkcije in mlaja še turobna in bomo brez prave energije. Že v četrtek bomo vodnarjevo energijo dojemali kot spodbudno, vznemirljivo, odpirajočo. Uran se obrača direktno, prinaša nove uvide, jasnost, nas potisne v razvoj. Sonce trigon Jupiter prinaša lep dan.

V petek nas bo energija Lune v ribah naredila bolj mirne, sprejemajoče, mogoče popoldne tudi pasivne, a za ljudi, ki si znajo vzeti čas tudi za počitek in prijetne planeti življenja, bo to več kot dobrodošel vpliv.