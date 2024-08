Teden v zvezdah: Dovolimo si obmirovati, potrebno bo potrpljenje

Jutri (4. 8.) bo mlaj ob 13.13. Tako znamo biti čez vikend precej umirjeni. Po eni strani je mlaj točka najnižje energije v luninem ciklusu, po drugi je točka novega rojstva in s tem vedno sprememba energije, priprava na nove začetke. V času mlaja je dobro biti nekoliko bolj v sebi, predelovati, obmirovati, začutiti, kaj vse naj bi naredili v ciklusu, ki se rojeva. Karta mlaja je spodbudna.

Kotni mlaj Sloveniji sicer res nosi kako vremensko skrajnost, vendar zaradi spodbudnih aspektov točke mlaja kot glavne vertikalne osi dolgoročno še vedno toplo vreme, le bolj vetrovno kot pred tem. V tem ciklusu lahko naredimo večji napredek, premik k čemu prijetnemu. Slediti svojemu srcu, notranji moči, bo vsekakor v skladu z mlajem v levu. Odprimo se navdihu in kreativnosti.

Danes (3. 8.) ob enih popoldne Luna preide iz mirnega raka v pompoznega leva, sprva nosi nekaj drame in pritiskov, nato bomo čutili željo po zabavi, veselju, izraziti, pokazati se. Merkur je čez vikend stacionaren, nepremičen, zato se držimo starih cest, saj je verjetnost zastojev večja kot običajno. Dovolimo si obmirovati, potrebno bo potrpljenje, ker se zdi, da nas bo življenje ustavljalo.

Luna ostaja v dramatičnem in srčnem levu tudi 5. 8., tega dne se Venera premakne v devico, zaradi česar bomo postajali bolj skromni, izražali ljubezen z uslužnostjo in praktično pomočjo, po drugi strani znali manj jasno pokazati svojo naklonjenost, manj iskali zabavo in veselje, se usmerjali bolj v to, kar je treba narediti. V ponedeljek se nazaj obrača Merkur, zato je potrebna previdnost, a tudi odprtost do tega, da nas življenje potegne v reševanje ali predelovanje preteklega.

V torek, 6. 8., in sredo, 7. 8., bo Luna v devici, ker je tam tudi retrogradni Merkur, se pripravimo na morebitne ovire, stop znake in potrebo predelati, prebaviti pretekla izkustva. Sončev sekstil na Jupiter obljublja, da bomo kljub nepričakovanim zapletom optimistični in polni zaupanja. Konjunkcija Merkurja in Venere nakazuje več ročnih spretnosti.

V četrtek bo vrhunec levjega portala. Že dneve pred njim je treba delati na sebi, prihajati do svoje resnice. Letos je levji portal tudi numerološko zanimiv, saj smo v letu osem. Začutite svoje srce, vizualizirajte svojo pot, dovolite si biti čudoviti in posebni, kot v resnici ste. Luna bo v tehtnici tudi v petek, 9. 8., prijetno aspektirana, prinaša lep zaključek delovnega tedna, ki prav kliče k radosti, zabavi, dvojini in ljubezni.