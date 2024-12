Štirje najsrečnejši decembrski datumi: zapomnite si jih

Zakorakali smo v zadnji mesec leta in astrologi pravijo, da nas v njem čakajo štirje posebej srečni dnevi.

Vsi so še pred nami, kateri so in kako bodo vplivali na naša življenja, razkriva portal Atma.

4. december: Merkur v opoziciji z Jupitrom

Opozicija je pojav, ko je eno nebesno telo gledano z Zemlje na nasprotni strani od drugega.

Jupiter in Merkur sta kot celota odgovorna za praktično vsa področja življenja, zato se bo na ta dan vse lepo poravnalo ali izšlo.

Izkoristite njuni energiji in počnite nekaj, kar imate radi. Ali se posvetite delu, ki se mu običajno izogibate. Na ta dan bo šlo vse od rok.

Tudi zato, ker boste zaradi vpliva planetov pozornejši, previdnejši in močnejši.

FOTO: Maximusnd/Gettyimages

12. december: zrcalen dan- opozicija Venere in Marsa

12.12. je zrcalni datum in decembra najugodnejši dan. Vlada mu število tri (1+2=3). Trojka je pomembno duhovno število, ki pooseblja modrost in izpostavlja dobroto ter čistost.

Na ta dan opravljena dobra dela bodo imela v prihodnosti velik pozitiven učinek na vašo karmo.

Opozicija Venere in Marsa ima neverjetno blagodejen vpliv na vsa področja življenja. Vse bo teklo kot namazano in včasih kar samo od sebe, brez pretiranega truda.

15. december: konec retrogradnosti Merkurja

Tega dne se končuje retrogradnost Merkurja, kar bo močno vplivalo na številne vidike dogajanja na Zemlji: lažje bo potovati, kupovati, prijetneje se bo družiti, saj bo manj možnosti za spore in nesoglasja.

Hkrati bo to idealen dan za snovanje načrtov za prihodnost in za pripravo dom na bližajoče se praznike.

FOTO: Aphelleon/Gettyimages

26. december: opozicija Merkurja in Jupitra

Identičen aspekt kot 4. decembra se bo ponovil 26. decembra.

To pomeni, da bo tedaj še en dan univerzalne moči, na katerega se je dobro ukvarjati s stvarmi, ki jih imamo radi ter tudi tistimi, ki ne dišijo najbolj.

To bo dan za zmage z vseh vidikov.