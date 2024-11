Kaj nas čaka decembra

Mesec se bo začel z mlajem na zvezdi Antares, močno vezani na Nato, tako so možne spremembe, vezane nanj. Na osebni ravni nas vročekrvna energija velike rdeče zvezde lahko porine v akcijo, dinamiko, k doseganju želenega. Njena senčna stran je jeza, tako je treba svoj ogenj modro usmerjati k ciljem, da ne postane uničevalen.

Pomemben čas je med 4. in 8. 12. Retrogradni Merkur se ponovno povezuje z Jupitrom in Saturnom, tako bo več težkih novic in skrbi. Takrat se tudi Mars obrača, kar prinaša več zunanjih frustracij naši akciji, ki znajo rojevati jezo. Venerina konjunkcija s Plutonom v vodnarju nosi naporna čustva, ujetost v stvari ali ljudi, ki si jih želimo, nemoč spustiti želeno. V nedeljo, 8. 12., bo še prvi krajec in veliko napetosti.

Pozor okrog polne lune

Drugo pomembnejše obdobje je v času polne lune, 15. 12. Pri nas bo napornejša, saj so v karti neprijetni kotni planeti. Več bo vetrov ali neviht, pojavili se bodo pritisk na Slovence in dodatna bremena, občutek, da se bo treba boriti za svoje pravice. Pozitivna stran je, da sta Merkur in Mars v dolgem trigonu, od 13. do 18. 12., oba počasna, Merkur se 16. obrača direktno, prinašata komunikacijo, učinkovito odločanje in akcijo.

Prehod v novo leto ne bo vesel in enostaven. FOTO: Gregory/Getty Images

Je pa tudi Luna ekstremno OOB (Out of Bounds, zunaj meja), tako bo več družbenih težav. Sredi meseca imamo kontraparalelo Saturna in Kirona, ki prinaša bolezni in nas hromi s strahom, nosi slab občutek, da se nekaj pripravlja, a tudi paralelo Marsa in Jupitra, ki, podobno kot bližajoči se trigon Merkurja in Marsa, vseeno prinaša premočrtno akcijo, hitro in učinkovito iskanje rešitev, boj za pravico.

Konec bo naporen

Izjemno naporni dnevi bodo konec meseca. Na božično noč imamo eksaktni drugi kvadrat Jupitra in Saturna v gibljivih znamenjih, ki nosi pomanjkanje navdiha, strahove, negotovosti in omejitve, vsaj v intelektualnih zadevah. Nanj se veže že direktni Merkur, ki je še vedno v senci, od tu izhaja veliko besed, razdvajanje, strašenje, negotovosti. Ta vpliv vztraja do 27. 12.

Na žalost tudi prehod v novo leto ne bo enostaven. Lahko računamo, da bo od 30. 12. zaključek leta naporen, ker bo 3. 1. 2025 že druga opozicija Marsa in Plutona, to ne bodo le priprave, ampak več neprijetnih dogodkov.

Če želimo, da nas kolektivna karma ne požre, je nujno, da se iz nje izklapljamo. Če smo del kolektivne karme, kolektivne energije, se nam bo dogajalo v skladu z njo. Če smo v svojem središču, kar sodobna duhovnost imenuje v stebru, se nam bo dogajalo v skladu z nami samimi. Kako se vračati v svoje središče?

Pozornost je treba usmeriti v srčno čakro, povleči iz svoje višje zavesti globoko v zemljo steber zlate svetlobe. Ali bo to samo mentalna telovadba ali dejansko stanje, boste čutili po tem, da vas iste informacije ne bodo več enako obremenjevale, da boste do njih bolj objektivni in notranje bolj mirni, stabilni, prepričani o sebi.