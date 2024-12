Veseli december: čas veselja, topline, pa tudi revščine in osamljenosti

Tanja Jaklič v komentarju za časnik Delo, naslovljenem Veseli december, piše o najbolj prazničnem mesecu v letu, času med koncem in novim začetkom, ki je vse bolj razpet med duhovnostjo in potrošništvom.

Avtorica meni, da se namesto tega, kakšna darila bomo podarili, letos vprašajmo, kaj lahko naredimo drug za drugega, kakšne odnose si želimo.

»A čeprav se nam včasih zdi, da se veseli december vse bolj pomika v november in smo od vsega divjanja po trgovinah in klikanja po spletu že precej utrujeni, pa tudi naveličani, so zadnji tedni v letu lahko drugačni. Medtem ko nas obdajajo žareče lučke in hrup praznovanja, medtem ko razmišljamo o minulih zmagah in porazih ter tistih, ki nas še čakajo, je to lahko tudi čas tisočerih odtenkov dobrodelnosti, ki jo Slovenci znamo pokazati.«

»Dobra dela pa niso le nakazila na račun pristojnih organizacij. Strokovnjaki opozarjajo, da december ni le mesec radosti, ampak za številne mesec osamljenosti, žalosti, praznine - in tudi brezupa. Zato vprašanje, kakšna darila bomo podarili, lahko postavimo drugače. Kaj pravzaprav lahko naredimo drug za drugega, kakšne odnose si želimo?«