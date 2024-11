Ste med njimi: rojeni na te štiri datume so veliki srečneži

Po numerologiji imajo datumi rojstva svoj pomen in rojeni na štiri so na svet prijokali pod srečno zvezdo.

Katera so ta števila?

Numerologija pravi, da so osebe, rojene 1., 10., 19., in 28 v mesecu srečneži, saj naj bi ta števila prinašala srečo.

FOTO: Gettyimages

So namreč radovedni, odstopajo od povprečja in premorejo izjemno notranjo moč. Že kot otroke jih zanima vse, veliko sprašujejo in zastavljajo vprašanja, na katera jim včasih odrasli ne znajo odgovoriti. Premorejo izjemen smisel za humor ter oddajajo močno pozitivno energijo.

Ob tem imajo veliko samozavesti, sebe cenijo in se ne bojijo izzivov. Najbolj uživajo pri opravljanju težkih nalog in izzivov, ko jih premagajo, se počutijo močne in sposobne. Pri delu so izjemno uspešni, imajo napredne ideje in jih znajo uresničiti.

FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages

Zavedajo se svojih vrlin in sposobnosti ter vedno dosežejo tisto, kar si zamislijo.

Kaj pa slabe plati?

Imajo tudi negativno plat, ki jim lahko povzroča nevšečnosti. So namreč egoisti, težko priznajo svoje napake in so prepričani, da imajo vedno prav. V ljubezni so predani, a spoštujejo sebe in ne spuščajo kriterijev za nikogar.

Če so užaljeni ali prizadeti, pokažejo hladno ravnodušnost. So močne osebe z velikim egom, in če se ga naučijo obvladovati, veliko lažje stopajo skozi življenje, piše zenskimagazin.net.