Izračunajte svoje število duše: ime in priimek razkrivata vaše prave želje

Ime in priimek, ki ga nosite, ni bil izbran naključno. Vsebujejo številne vidike in skrivnosti naše osebnosti, in ko jih spoznate, lahko razkrijejo naše pomanjkljivosti in vrline, prednosti in slabosti.

Kot pojasnjuje numerolog Pavel Razinski, število duše razkriva vaše prave želje, ki se jih morda ne zavedate. Če ga želite izračunati, morate sešteti vrednosti samoglasnikov v svojem imenu in priimku. Če je rezultat dvomesten, seštevajte števili, dokler ne dobite enomestnega števila. To število označuje vaše bistvo in želje v skladu z vašim namenom.

Vrednosti samoglasnikov:

A – 1

E – 5

I – 9

O – 6

U – 3

Primer seštevka:

Janez Novak: 1 + 5 + 6 + 1 = 13, 1 + 3 = 4. Število duše Janez Novaka je štiri. Pomene števil duše lahko preberete v nadaljevanju.

Število duše ena

Enice so pod zaščito Sonca. To jim daje moč, odpornost in prožnost. Njihova duša je nenehno usmerjena naprej. Ti ljudje lahko dosežejo uspeh na katerem koli področju, če zavržejo dvome, ki se jim pojavljajo. Ljudje okoli njih, ki bijejo lastne bitke, jih lahko skušajo zavesti. Ni treba poslušati nasvetov drugih ljudi. Pomembno je zaupati sebi in vesolju.

Število duše dva

So pod okriljem Lune, kar kaže na miroljubno naravo. Njihova aduta sta diplomacija in taktika. Zunanja pasivnost kaže na notranjo stabilnost. Potrebujejo nekoga, ki bo podprl njihove ideje in uresničili jih bodo. Čeprav si želijo spremljevalca, imajo močno potrebo po tem, da zaščitijo svoj svet pred radovednimi očmi. Melanholija in doživetja lahko vplivajo na zdravje, zato se morajo nenehno sproščati in obnavljati svojo energijo. Meditacija in šport sta kot nalašč za to. Izogibati se morajo konfliktom, da ostanejo v ravnotežju. Pretirano sanjarjenje in pomanjkanje logike jih lahko predstavijo kot nekoliko nenavadne. Glavna naloga je naučiti se odločnosti in iti na pot samouresničitve.

Število duše tri

Trojkam vlada Jupiter, ki jim daje aktivnost in sposobnost nadzora. Delajo za prihodnost, da pustijo dober vtis. Že od otroštva pogosto vedo, kaj želijo, in gredo proti svojemu cilju. Postanejo lahko uspešni športniki in se prebijejo v svet slavnih. Takšni ljudje se pogosto ne znajo sprostiti, kar lahko vpliva na njihovo zdravje. Trojice so zveste svojim idejam in spoštujejo družinske tradicije. Lahko celo nadzorujejo svojega partnerja. Izogibati se morajo praznim argumentom. Naučiti se morajo potrpežljivosti in varčevanja.

Število duše štiri

Temu številu vlada senčni planet Rahu (po vedski astrologiji). Ljudje s tem številom nenehno iščejo zabavo, ker so zdolgočaseni in nagnjeni k pesimizmu. Zaradi tega so lahko jezni na ves svet kar stresajo na svoje najdražje. Najbolje je, da delajo v samoti. Če opravljajo delo, ki ga ljubijo, se lahko popolnoma posvetijo sebi in imajo kariero. So potrpežljivi in ​​pogumni, zato so lahko dobri voditelji ali odvetniki. Ko so mladi, so lahko veliki zapravljivci, zato je pomembno, da se naučijo varčevati.

Število duše pet

Petice so pod zaščito Merkurja. Ti ljudje so nagnjeni k premišljenim avanturam. Njihova glavna aduta sta zvitost in duhovitost. Zaradi naravne intuicije dobro razumejo ljudi. Nenehno jih privlači preizkušanje različnih področij. Imajo odlične govorne sposobnosti in ne govorijo o intimnosti. Izžarevajo optimizem in imajo sposobnost manipulacije. Naučiti se morajo spoštovati želje drugih in znati prisluhniti.

Število duše šest

Te osebe so pod zaščito Venere. To je število ustvarjalnih in ljubečih ljudi. Poezija, glasba in lepe slike so del njihovega življenja. Pogosto čutijo potrebo po uživanju v lepoti. Umetnost, milost in diplomacija jim pomagajo doseči visoke rezultate v ustvarjalnosti. Lahko hitro obupajo, če jim ne gre vse po načrtih, zato morajo delati na svoji organizaciji in dokončati začeto.

Število duše sedem

Sedmice so pod vplivom senčnega planeta Ketu. To je sveto število, ki predstavlja dneve v tednu, barve mavrice itd. Ljudje s tem številom imajo znanje o svetu. Imajo razvito intuicijo in ustvarjalnost. Zanje sta značilni romantika in sentimentalnost. Nekonvencionalen način razmišljanja jim pomaga najti rešitve za vsako težavo. Pohvala jim je pomembna, sicer lahko razvijejo kompleks. Pogosta samokritika lahko vodi v neodločnost. Nehati morajo pretirano analizirati samega sebe in se osredotočiti na svoje sposobnosti.

Število duše osem

Število osem je pod vplivom Saturna. Ti ljudje stremijo k materialni blaginji, ki jo običajno dosežejo. So filozofski in pogosto govorijo o življenju, kar jih lahko pripelje v čustveno slepo ulico. Osmice so ponavadi osamljene in dobro izkoristijo to, kar imajo. Uspešno se ukvarjajo z vodenjem velikih podjetij in dosežki v poslu. Če so dobre volje, lahko pomagajo drugim. Morajo se naučiti komunicirati in sklepati prijateljstva.

Število duše devet

Devetke so pod vplivom Marsa. To so intelektualno razvite osebnosti, ki razumejo skrivnosti obstoja. Vse jim je odprto. Devetke nimajo samo duševni, ampak tudi fizični potencial. Tisti, ki sledijo devetkam, postanejo priljubljeni. Njihova duša neizogibno pritegne pozornost. Poleg tega se ljudje s tem številom duše pogosto težko odločijo za cilje in poti, kar lahko povzroči jezo in nezadovoljstvo. Svetuje se jim, da ne porabijo preveč energije za samoanalizo.