Zadnje dni so bile gospodinje iz Vrbljen, Strahomerja in Tomišlja ter drugih barjanskih vasi ob večerih bolj malo doma. Že marca so namreč stekle priprave na vsakoletno velikonočno razstavo, ki so jo odprli v soboto, na ogled pa je bila še na cvetno nedeljo v dvorani gasilskega doma PGD Vrbljene-Strahomer. Od leta 2001, ko so pripravili prvo, je odpadla le enkrat, in to zaradi covida-19. Veliko noč moramo razumeti na dva načina: najprej kot pomemben verski praznik, potem pa tudi kot praznik ustvarjalnosti in znanja. Med Podpečjo in Iško vasjo ob robu Ljubljanskega barja in pod 1107 metrov vi...