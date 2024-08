Spoznajte svojo življenjsko pot

Najbrž poznate svoj horoskopski znak in morda tudi ascendent, a področje numerologije se mnogim ne zdi tako pomembno, mi pa vam bomo spet osvežili znanje.

Kaj je numerologija?

Numerologija je proučevanje števil in njihovih frekvenc, ki se nanašajo na naša življenja, namene in poti. Astrologiji je podobna v tem, da je starodavna veja ezoterične modrosti, vendar proučujemo številke.

Zahodna numerologija, ki jo je ustvaril grški mistik in matematik Pitagora, je najbolj priljubljen sistem, ki se uporablja danes. Drugi numerološki sistemi so kabalistični, kitajski, tamilski/indijski in kaldejski, ti segajo še dlje v preteklost. V numerologiji velja, da vsako število nosi edinstveno energijsko vibracijo. Hkrati proučuje, kako te vibracije vplivajo na zgodbo vašega življenja in osebnosti.

Izračunajte število svoje življenjske poti Vaše število življenjske poti je primerljivo z vašim znamenjem v astrologiji. Ne daje vam ravno popolne slike, kot jo bo celotno numerološko branje, vendar pa vam daje dobro predstavo o splošnih temah in smereh vašega življenja, tako da ga lahko uporabite kot pomoč pri vodenju. Dobra novica je, da ga je zelo enostavno izračunati. Če je vaš rojstni dan 17. februar 1959, boste začeli tako, da zapišete svoj polni datum rojstva, vključno s polno letnico. Seštejte vsako od številk in jih seštevajte, dokler ne dobite enomestne številke življenjske poti med ena in devet. 17. februar 1959 (ali 17. 2. 1959) vam tako da: 1 + 7 + 2 + 1 + 9 + 5 + 9 = 34. Od tam je 3 + 4 = 7. Ta rojstni dan ima številko življenjske poti 7.

Kaj pomenijo števila življenjske poti?

Življenjska pot 1: neodvisni vodja

Če je to vaše število, ste verjetno rojeni vodja in začetnik. Morda se počutite drugačne od drugih in za vas je pomembno, da najdete samozavest in pogum, da stopite po manj uhojeni poti. Morate se naučiti sprejeti svojo individualnost.

Življenjska pot 2: mirovnik

Dve naj bi bilo najodpornejše število v astrologiji. Vodi s srcem prav tako kot z razumom. Ti ljudje znajo skrbeti za druge, so intuitivni, ustvarjalni in podporni. Naučiti se morate ljubiti in brezpogojno verjeti vase ter najti ravnovesje med dajanjem in prejemanjem.

Življenjska pot 3: komunikator

Kot že ime pove, so to komunikatorji v numerologiji. Ti ljudje so bolj čustveno občutljivi in ​​sočutni, morajo se naučiti, da ne pretiravajo z negativnostjo ali da problemov pretirano ne dramatizirajo. Naučiti se morajo odpraviti nepotrebne trače in dramo v svojem vsakdanjem življenju.

Življenjska pot 4: graditelj

Sistematični, metodični in organizirani so ter stremijo k strukturi in stabilnosti. Toda to stabilnost morajo najti tudi v lastnem notranjem in zunanjem življenju, od čustvenega do fizičnega ter mentalnega in materialnega področja.

Življenjska pot 5: popotnik

Energija te življenjske poti je daljnosežna. Vse življenje lahko pričakujejo nenehne spremembe in transformacije. Poskušajo naj ne postati preveč nemirni ali popustljivi, pazijo naj se bega in zasvojenosti, da bi se izognili dolgočasju, verjeti morajo v zmernost.

Življenjska pot 6: vzgojitelj

Šestice so znane kot negovalke, po naravi so skrbne in rade živijo v službi drugih. Toda kot vsak, ki se razdaja, vedo, da je pomembno, da dajejo tudi sebi. Naučiti se morajo najti srednjo pot med pomočjo in tem, da nekomu omogočajo, da se premakne naprej.

Življenjska pot 7: iskalec

Sedmice so iskalci modrosti numerologije. Najbolj jih motivira iskanje resnice, znanja in njihovega lastnega svetega klica, kakršen koli že je. Čustveno področje se jim morda zdi nerodno, težko usvojljivo, vendar se morajo naučiti komunicirati in izražati svoja čustva in naklonjenosti v tem življenju.

Življenjska pot 8: gonilna sila

To so ambiciozni, delavni in pogosto materialno zelo uspešni ljudje. Nimajo težav s tem, da so avtoriteta, vendar s tem pride odgovornost za preverjanje te moči. Morajo se spopasti z osebnimi težavami z močjo in se naučiti ne dovoliti, da bi jim kar koli vzelo moči ali da bi jo oni vzeli drugim.

Življenjska pot 9: dobrodelnež

Motivirajo jih humanitarna prizadevanja in služenje drugim. To število je povezano s konci, saj je zadnja enomestna številka. Morajo se naučiti sprejeti, opustiti in iti naprej od nesreče iz preteklosti. Naučiti se morajo sprejeti in odpustiti vse, kar je njim ali drugim že povzročilo bolečino.