Slovo brez sanjskega zaključka, a z dvignjenimi glavami: Slovenke obstale v 1. skupini

Sanjskega meta v izvedbi slovenskih teniških igralk za slovo od Baltika ni bilo, popolne potrtosti pa tudi ne, saj so si že pred zadnjim dnevom turnirja pod streho pokala Billie Jean King (BJK) priigrale obstanek v 1. evro-afriški skupini. Kaja Juvan in kolegice so dihale na koncu še za skalp Portugalske, ob katerem bi novembra nastopile na enem od turnirjev svetovne skupine, a bodo morale počakati na naslednjo kvalifikacijsko priložnost čez eno leto. V kvalifikacijskih dvobojih za napredovanje je Portugalska ugnala Slovenijo, Hrvaška Srbijo, Belgija Francijo in Turčija Madžarsko. Pred priho...