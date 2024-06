Karmične manipulacije

Karmično prideš skupaj z nekom, potem pa se odločiš, kaj boš s tem naredil, pravijo guruji. Manipulacija traja, ker lahko, dokler ne prepoznaš, kaj se dogaja, in postaviš meje. Tega ne narediš, če imaš občutke krivde. Vse izhaja iz tebe. Občutek je kot ameba, ki te nažira, dokler ne greš v odpuščanje.

Če delaš na svojem umu, da lahko odpustiš to zgodbo, pa si prost in si drzneš postaviti mejo. To narediš, ko si pripravljen s čustvi, telesom, mislimi, pojavijo se prizemljenost, gotovost, zaupanje. Ko ne moreš več, se odločiš, da je lekcije dovolj, in postaviš meje. Ozaveščanje namreč ni dovolj, narediti moraš korak naprej.

Druge in sebe gledamo kot na telo, zato mislimo, da nam nekdo nekaj počne, a na duhovnem nivoju se to ne dogaja. Tam razumemo, da vse kliče po ljubezni in ravnovesju, tudi manipulativna oseba. Če si pripravljen pogledati rano drugega, vidiš, zakaj tako deluje, skozi sočutje in vživljanje v njegovo situacijo vidiš, da ne more biti drugačen, kot je, iskreno in iz srca. Sočutje sprosti napetost. Potem preverimo še svoja prepričanja in nehamo človeka gledati kot telo. Dokler mislimo, da nam nekaj počne, ne moremo namreč nikoli priti iz karmične zanke z njim.