Slovenski astrolog svari: Bojim se, da bo letošnja jesen še zelo krvava

Nekateri Astrologi opozarjajo, da je letošnji oktober ključni mesec leta 2024, saj naj bi se v tem mesecu zaključili procesi, ki so se začeli že ob aprilski polni luni in popolnem sončnem Kironskem mrku. Kaj na to pravite vi? Se bodo ta mesec res zgodili prelomni dogodki?

Sončev mrk je bil 8. aprila v znamenju ovna in v natančni konjunkciji, torej sožarčenju s planetoidom Kironom. To je takrat povzročilo planiranja in burne debate na vseh nivojih. Ker je bil mrk v znamenju ovna, so se pojavile razne pobude in razburljive reakcije. Pomislite nazaj in se spomnite, kaj se vam je takrat dogajalo v poslu in življenju na splošno, sam sem dobil ogromno novih projektov, kar ni nič nenavadnega, saj se podobno dogaja v času vsakega takega sončevega mrka.

A če pogledamo v sedanjost, zdaj na nasprotno stran aprilskega mrka 17. oktobra prihaja polna luna ali ščip, kar pomeni, da bodo vsi procesi, ki so bili sproženi s sončevim mrkom aprila ali pa so pred poletjem dobili nek novi zagon, zdaj v drugi polovici leta, ki je v opoziciji na spomladansko točko Kironovega sončevega mrka, dobili nadaljevanje ali celo epilog. Zaključevali se bodo torej številni dogodki oziroma dobivali še neko drugo plat ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.