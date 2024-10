Egipčanski horoskop: te tri znake vse življenje spremlja sreča

Egipčanski horoskop je sestavljen iz znamenj, ki so nanizana po drugačnem ključu od znamenj horoskopa zahodne astrologije.

Leto je po njem razdeljeno na 28 obdobji, ta pripadajo različnim bogovom, trije od njih pa izstopajo po srečni usodi in uspehu v življenju, piše žena.rs.

To so:

NIL (rojeni od 1. do 7. januarja, od 16. do 28. junija, od 1. do 7. septembra in od 18. do 26. novembra)

GEB (rojeni od 12. do 28. februarja in od 20. do 31. avgusta)

HORUS (rojeni od 20. aprila do 7. maja in od 12. do 19. avgusta)

Zakaj so srečni?

Nil

Nil je prvi znak egipčanskega horoskopa in predstavlja nove začetke ter pozitivne življenjske spremembe. Je simbol plodnosti in uspeha, v njem rojeni posamezniki so prežeti z umirjeno energijo ter so tesno povezani z naravo.

Njihova prednost je ljubezen do sebe. Ne marajo sporov ter vedno težijo k miru, v sebi in v okolici. Res je, da jih neredko vodi strast, a tako, kot so strastni, so tudi modri.

Skrivnost njihovega uspeha je, da natančno opazujejo vse okoli sebe in izkušnje uporabljajo za načrtovanje aktivnosti v prihodnosti.

So praktični, bistroumni, z močno karizmo in zlahka v svoj krog privabijo druge ljudi.

Radi imajo materialno varnost in zaslužene nagrade ter verjamejo, da je pomoč drugim pot do uspeha v življenju.

FOTO: Veera/Shutterstock

Geb

Osebe, rojene v tem znaku, imajo dobro srce, so čustvene in stalno v stiku z občutki ter potrebami drugih ljudi.

So zelo intuitivne, veliko pozornosti namenjajo osebnemu duhovnemu razvoju, včasih so malo zamišljene, delujejo odmaknjeno in zaprte vase.

So zaščitniško nastrojene in zaradi karizme ter predanosti idealni intimni partnerji.

Praviloma imajo bogato družabno življenje, dobro se razumejo z družino in prijatelji. Čeprav so gebi lahko zelo občutljivi, ostajajo zbrani in taktični.

V karieri kombinirajo duhovnost z razumom, najbolj jim ustrezajo dela, ki so povezana s pisanjem, predavanjem ali svetovanjem.

FOTO: Jnemchinova/Gettyimages

Horus

V tem znaku rojeni ljudje so zelo pogumni in pripravljeni tvegati. Imajo karizmatično osebnost, motivirani so z uspehom in radi preizkušajo novosti.

So optimisti, ne dopuščajo, da bi jim morebitne ovire preprečile dostop do cilja in se ne bojijo neuspeha, saj vedo, da se po njem lahko vedno poberejo.

So odlični motivatorji in znajo navdihovati druge. Imajo polno energije, ki jo vlagajo v svoje ambicije ter družino. So ljubeznive in nežne narave ter strpni poslušalci.

Hitro najdejo rešitve za težave in so odlični svetovalci. Radi imajo varnost, zato bi storil vse, da ta ne bi bila ogrožena.