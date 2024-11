Tri horoskopska znamenja, ki so najbolj strupeni prijatelji

Prijateljstva temeljijo na zaupanju, podpori in razumevanju, včasih pa lahko nekatera prijateljstva postanejo vir stresa in negativnosti. Medtem ko si večina ljudi prizadeva biti dober prijatelj, obstajajo tudi takšni, katerih osebnost včasih vodi do strupenih vzorcev prijateljstva.

Po astrologiji imajo nekatera horoskopska znamenja lastnosti, zaradi katerih so nagnjena k takšnemu vedenju. Torej, če ste se spraševali, zakaj so tako strupeni, mogoče zato, ker so rojeni v teh znamenjih.

Škorpijon

Škorpijoni so kot detektivi – o vas vedo vse. FOTO: Scaliger Getty Images/istockphoto

Škorpijoni so pravi šampioni v 'prijateljskih igrah'. Nikoli niste prepričani, kaj v resnici mislijo, ker so spretni pri skrivanju svojih resničnih namenov. Kot prijatelji so lahko neverjetno zvesti, a tudi malce strašljivi. Ko enkrat poškoduješ škorpijona, ni več poti nazaj. Boste v njihovi osebni 'spominski knjigi' tistih, ki jih ne bodo nikoli pozabili, in odpustili.

Škorpijoni so kot detektivi – o vas vedo vse, a nikoli ne boste ugotovili, koliko v resnici vedo.

Lev

Levi so rojeni šovmeni. FOTO: Gettyimages

Levi so rojeni šovmeni. V družbi Leva imaš vedno občutek, da si del predstave, kjer si občinstvo, Lev pa glavna zvezda. Levi so lahko kot prijatelji radodarni, a le takrat, ko so v središču pozornosti. Potrebujete nekoga, ki vas podpira in vam posveča pozornost, ko greste skozi težko obdobje?

Lev vam to lahko da, a bodite pripravljeni na obvezno občudovanje njegovih dosežkov in nenehne komentarje o njegovih dogodivščinah.

Dvojčka

V hipu lahko izginejo brez sledu. FOTO: Bilanol/shutterstock

Dvojčki so zabavni družabni metuljčki, a ko gre za resna prijateljstva, so pogosto nedosledni. Pri njih nikoli nisi prepričan, v katero smer bo šla situacija. V enem trenutku te lahko imenujem moj najboljši prijatelj, naslednji trenutek pa izginejo brez sledu.

Dvojčka se rada pogovarjata, vendar bolj kot izmenjavo novic kot zares poslušanje. Če želite nekoga za nore noči in takojšnje avanture, je Dvojček popoln prijatelj. A če želite osebo, na katero se lahko vedno zanesete, pazite – nikoli ne veste, kaj boste dobili z dvojčkom, poroča index.hr.

Preberite še: