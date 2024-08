Astrološki znaki, s katerimi se ne gre šaliti, ko se razjezijo

Spletna stran 24sata.hr razkriva, katera horoskopska znamenja so najstrašnejša. Z ljudmi teh znamenj ni dobro zobati češenj. Hitro lahko planejo. Lahko tudi nimajo nadzora, kar ni najbolje za tiste, ki se jim postavijo po robu.

Škorpijon

Ljudje tega znamenja so zelo samozavestni in imajo oster značaj. So zelo strastni voditelji, obenem pa so veliki odvisniki od nadzora in se brez težav prebijejo na položaje, kjer imajo moč nad drugimi. Nagibajo se k agresivnemu vedenju, ko se počutijo ogrožene.

Lev

Tudi levom moč veliko pomeni. Imajo dominantno osebnost, kar ni slabo, a ta lahko preide v aroganco. Ljudem se zdijo nezaustavljivi. Znajo se zabavati, so polni energije in sproščeni. Ta magnetizem pa lahko prenesejo tudi na druga področja življenja, kar jih dela potencialno nevarne.

Oven

Ovni imajo tekmovalni duh, prav tako pa obožujejo hitrost. Vedno želijo osvojiti prvo mesto. Če tega ne osvojijo, so lahko hitro nezadovoljni, saj pri njih nekaj šteje samo, če so najboljši. Tako lahko postanejo tudi agresivni in impulzivni, zato se tudi njim ni dobro postavljati po robu.

Strelec

Strelci imajo radi svobodo in avanture. Če so njihova prepričanja postavljena pod vprašaj, se z njimi ni dobro prepirati. Enako velja, če je ogrožena njihova svoboda. Znani so tudi po tem, da lahko s svojimi potezami druge pustijo odprtih ust.

Kozorog

Ena vidnejših lastnosti ljudi tega znamenja je trma. Pogosto mislijo, da so boljši, sposobnejši in pametnejši od ljudi okoli njih. Če jih nekdo ovira pri doseganju ciljev, lahko postanejo tudi nevarni. Svoje cilje pa želijo doseči za vsako ceno.