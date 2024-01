Ljubezen v letu 2024: Podrobna napoved za vse astrološke znake

Leto, v katero smo ravno vstopili, bo leto velikih odločitev in sprememb. Tudi, kar zadeva ljubezni. Kaj se posamičnim astrološkim znakom obeta na tem področju, razkriva portal 24sata.hr.

Oven

Velike ljubezenske priložnosti vas čakajo v marcu in aprilu. Tedaj vam bodo dogodki pokazali, kako naprej, kakšne odločitve sprejeti. Najusodnejši dan s tega vidika bo 25.marec, ko bo nastopil lunin mrk.

Tisti, ki ste v zvezi: vaš odnos je že nekaj časa deležen velikih sprememb in vse bolj dojemate, kako pomembno je v razmerju ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem.

Kaj resnično šteje, vam bo morda nakazal sončev mrk 8. aprila v vašem znamenju ter Merkur, ki bo nazaj potoval od 1. do 25. aprila.

Ta vas bo popeljal v preteklost, ko je bilo nekaj zamolčano, v mislih se boste vrnili k priložnosti, ko niste dovolj izrazili sebe in ne poskrbeli za svoje potrebe. Dobili boste priložnost to popraviti.

Nekateri samski boste spoznali kozmično ljubezen in se naučili tudi v odnosu bolje skrbeti zase.

Tudi tisti, ki boste v tem letu doživeli razhod, boste skozi celoten proces spoznali, kako postati močnejši, boljši in kako kljub ljubezenskemu porazu zgraditi srečnejše življenje.

Najsrečnejše obdobje: od 7. do 21. aprila: tedaj boste ovni spoznali, kaj v resnici pomeni biti ljubljen in hkrati vzpostavili boljši odnos s samim seboj.

Bik

Vse do konca junija bo v vašem znaku Jupiter, ki vam bo prinašal nove priložnosti na vseh področjih življenja. Zlasti pomemben s tega vidika bo 21. april. Tedaj se bo Jupiter srečal z Uranom in vam zagotovil veliko možnosti ter priložnosti za napredek.

Junij bo za bike izjemno ploden mesec, samskim se tedaj obeta nova ljubezenska zgodba, tisti v zvezi boste resnično uživali v dvoje. Poletje bo zanimivo, strastno in aktivno, od septembra vse do 19. novembra pa se boste večkrat vračali v preteklost.

Do konca leta boste dobili jasno vizijo glede tega, kako v odnosu naprej in česa si res želite. Če ste samski, boste spremenili tudi pogled na morebitnega partnerja. Prišlo bo do kar nekaj preobratov, rojeni v aprilu boste lahko dojeli, da se eden od odnosov bliža koncu.

Najsrečnejše obdobje: od začetka do 21. maja bo Venera v vašem znaku poudarila vašo privlačnost. Zaželite si nekaj od srca. Morda se vam bo želja uresničila.

Biki boste do konca leta dobili jasno vizijo glede tega, kako v odnosu naprej in česa si res želite. FOTO: Viewapart/Gettyimages

Dvojček

S Saturnom v znamenju rib bo iz vašega življenja izginilo vse, kar je lažno, nepristno in nima veze z realnostjo. Tudi vzorci obnašanja v razmerju.

Jupiter v vaš prostor vstopa konec maja tam bo ostal do 9. junija 2025, njegov vpliv bo opazen na vaši osebni rasti in razvoju odnosa ter tudi sprejemanja odgovornosti s tega vidika.

Mogoče je, da boste do nekaterih spoznanj prišli skozi starševsko vlogo.

Jupiter bo nekaterim dvojčkom prinesel novo ljubezen, prepričajte pa se, da je ne bo ovirala preteklost, ki bi lahko slabo vplivala na nov odnos.

To bo čas, v katerem se boste tisti v zvezah lahko znašli v precepu med novo ljubeznijo, svežimi željami in zaljubljenostjo na eni ter med odgovornostjo do obstoječega odnosa in vsega, kar ste v njem dosegli na drugi strani.

Najsrečnejše obdobje: prva polovica junija v vaše zasebno življenje prinaša preporod. Srečanje ali pogovor vam v tem času lahko prinese srečo.

Rak

V vas se bo zbudila želja po jasnem izoblikovanju nadaljnjih korakov in izbiri smeri, po kateri želite stopati.

Soočali se boste z vprašanji glede kariere, starševstva, prehajali boste skozi obdobje sprememb, tudi v ljubezenskem odnosu boste iskali več stabilnosti.

Otresli se boste iluzij in nerealnih pričakovanj, s tem boste dobili veliko priložnosti za izboljšanje odnosa, samski boste našli nekoga, s katerim se boste zlahka povezali.

Nova ljubezenska zgodba bi se lahko začela tudi z razmerjem na daljavo. V pozni pomladi in julija boste dojeli, kam odnos pelje.

Jesen bo z Marsom v vašem znaku v vas prebudila seksualnost, možnost, da se boste res zaljubili, zlasti bo to opazno oktobra. Bodite pozorni na priložnosti, ne bo jih malo.

Najsrečnejše obdobje: druga polovica junija in prva polovica julija vam obljubljata lepe izkušnje. Morda bo to novo poznanstvo ali potovanje s partnerjem. Vi samo uživajte.

Nova ljubezenska zgodba rakov bi se lahko začela tudi z razmerjem na daljavo FOTO: Shutterstock

Lev

V letu, ki se je ravno začelo, se boste najbrž poslovili od nekoga ali nečesa, kar vas ovira na poti do sreče.

Spremenili se boste in opustili vez z eno osebo. To bo čas, v katerem bodo v vaše življenje pogosto prihajali takšni in drugačni snubci, pomembno je, da se ne zaletite.

Tisti v zvezi veliko pozornosti namenjate kvaliteti seksa, komunikacije ter odnosa nasploh.

V drugi polovici februarja se vam napoveduje priložnost za še močnejšo strast, neke vrste bujenje, nato prihaja april, ko se vam obeta nova priložnost, ki se ji mnogi levi ne boste mogli upreti.

V vas bo zasejala seme nečesa novega, razburljivega in malo neznanega. Od 6. decembra bo Mars v vašem znaku začel potovati nazaj. V tem obdobju se boste večkrat vračali v čas in dejanja, ki so že za vami.

Najsrečnejše obdobje: julij bo čas za druženje, zabavo, osvajanje in priložnosti, izjemno dobro se boste namreč počutili v svoji koži.

Devica

Vpliv Saturna bo pri vas viden na vseh, zlasti pa na partnerskem odnosu. Jupiter v dvojčku od začetka junija napoveduje čas velikih sprememb.

V njem boste prišli do odgovorov na vprašanje, kaj je za vas res dobro in kaj ni. Če bo tistim, ki ste v zvezi, v tem partner sledil, bosta lahko izboljšala vajin odnos in ga premaknila iz stagnacije.

Saturn vas bo opozoril na negotovosti in strahove, na pričakovanja, ki jih imate znotraj zveze in izpostavil pomen interakcije z drugimi.

V vašem življenju se bo lahko pojavila oseba iz preteklosti, s katero imate neporavnane račune, nekateri boste skozi karmične lekcije dozoreli, če imate otroka, bo ta močno vplival na vaš odnos s partnerjem.

Nesrečnejše obdobje: poletje bo razburljivo, lahko vam prinese novo avanturo, september pa vam bo pokazal, kaj vam je resnično pomembno ter kam in s kom si želite naprej.

Tehtnica

Spremembe, ki so v vse vaše odnose prišle že lani, se bodo letos nadaljevale.

V obdobju globoke transformacije se ne bodo spreminjali le ti, temveč se boste intenzivno spreminjali tudi sami. Vse bolj vam bo jasno, česa potrebujete več in kje to lahko dobite.

Vaš partnerski odnos se bo lahko izboljšal ali bo prišlo do daljše ločitve. Treba bo rešiti nekatere težave, ki jim niste posvečali primerne pozornosti. Le tako boste lahko šli zadovoljni naprej.

Kje bo treba delovati, vam bo postalo jasno od konca marca do konca maja.

Nekatere tehtnice boste končale odnos, druge boste doživele nekaj strastnega in razburljivega. Delni lunin mrk v vašem znamenju, ki bo nastopil drugega oktobra, prinaša prelomnico. Močni boste in upali si boste nekaj, česar si prej nikoli niste.

Najsrečnejše obdobje: septembra se bo Venera gibala v vašem znaku, to vam bo omogočilo izpolnitev nekaterih želja. Doživeli boste veliko lepega.

Spremembe, ki so v odnose tehtnic prišle že lani, se bodo letos nadaljevale FOTO: Kiwis/Gettyimages

Škorpijon

Saturn vam bo pomagal, da boste premišljeni, spravni ter boste sprejemali odločitve, ki vam bodo prinašale mir in varnost. Veliko izkušenj boste dobili po zaslugi otrok, če si želite novega začetka in več druženja, izkoristite tisto, kar vam prinaša marec.

Junija se vam obeta velika prelomnica. Z nečim boste zaključili, mogoče so spremembe v partnerskem življenju. Nove izkušnje v vaše življenje prihajajo že 21. aprila, ko se bo Jupiter srečal z Uranom ter 16. julija, ko se z Uranom sreča Mars. Vse to bo vplivalo na vaše polje partnerstva.

Prišlo bo do nečesa nepričakovanega, kar bo vplivalo na vaše delovanje. Jesen bo posebej dinamična, saj bo prinašala priložnosti za nekatere nove izkušnje, morda tudi za novo ljubezen.

V zadnjih dveh mesecih leta bo Mars v levu vplival na vaš ego, kar bi lahko škodovalo nekaterim odločitvam.

Najsrečnejše obdobje: prva polovica oktobra bo čas, ko boste lahko dobili vse, kar si želite. Vaša privlačnost bo neizmerna. Vzemite vse, kar se vam bo ponujalo.

Strelec

Saturn v ribah in Jupiter v dvojčku do konca maja vam v ljubezensko življenje prinašata velike spremembe.

Prišlo bo tudi do večje odgovornosti, sprijaznili se boste s preteklostjo in našli pot naprej.

Morda boste utrujeni, morda potrebovali predah, to bo čas, da se naučite sprejemati podporo drugih.

Vaše partnersko življenje bo izpopolnjeno z novimi izkušnjami, vse se bo premaknilo na bolje, boste pa naleteli tudi na nekaj ovir in zaprek. Najprej bo treba rešiti staro, da bi lahko šli naprej na novo.

Bodite pozorni na starejše člane družine in tudi na odnos z otroki. Zlasti marca in avgusta, ko se bo lahko pojavilo nekaj več težav v odnosu s partnerjem, ne dopuščajte, da bi se drugi vmešavali v vajino zvezo.

Najsrečnejše obdobje: od druge polovice oktobra in novembra vas čaka rešitev vseh ljubezenskih težav in nesporazumov iz preteklosti.

Kozorog

Stvari se obračajo na bolje, premikate se naprej. Nekako bo vse sedlo na svoje mesto. Letos boste imeli več vere vase in zlahka boste uresničevali ljubezenske in osebne želje.

Da je temu res tako, boste občutili že v prvih dveh mesecih leta, saj vas dogajanje na nebu postavlja v središče.

Veliko bo gibanja, novih poznanstev, družabno življenje bo aktivno, obeta se vam srečanje, na vas bo, da izberete več.

Odnos z ljubljeno osebo se bo izboljšal, čakajo vas novi načrti, ki bodo vezani na stanovanje, nepremičnine ali na spremembe v družinskem krogu.

Samski kozorogi boste imeli priložnost začeti nov odnos, našli boste vam podobno osebo, med vama bo velika kompatibilnost, ki bo zagotavljala zdrav začetek in uspešno nadaljevanje zveze. Ne bojte se, vstopite vanjo brez strahu.

Najsrečnejše obdobje: od konca januarja do prve polovice februarja vas bo našla ljubezen. Tako samske kot tiste v zvezi.

Vodnar

Letos bo Pluton najočitneje deloval na rojene v januarju. Imeli boste veliko priložnosti spremeniti določene dele sebe, kar bo vplivalo tudi na vaš partnerski odnos.

Tu bo še vpliv Urana, ki vam ne bo dopuščal pasivnosti. Čaka vas določena oblika srečanja in odmetavanja vsega, kar vam ne služi in ni dobro za vas.

Postajali boste močnejši, odločnejši, to boste pričakovali tudi od partnerja. Če vam ta ne bo sledil, se bo kaj lahko zgodilo, da si boste zaželeli nekaj novega, drugačnega.

Od konca januarja do konca februarja se lahko v vašem ljubezenskem življenju veliko spremeni. Vse bo mogoče, bodite odprti za nove izkušnje.

Koncem leta bo Mars prišel v znamenje leva, kar vas bo lahko vrnilo v preteklost. S kritičnim pogledom nanjo se bodo odprli jasnejši pogledi za naprej in tako boste za leto 2025 lažje definirali svoje ljubezenske cilje.

Najsrečnejše obdobje: druga polovica februarja bo kot nalašč za ljubezen in strast. Čakajo vas nove izkušnje in pomembne odločitve.

Od konca januarja do konca februarja se lahko v ljubezenskem življenju vodnarjev veliko spremeni FOTO: Gettyimages

Riba

Letos se boste ogromno naučili o sebi. Soočali se boste s samim seboj, s tistim, kar je bilo, s tistim, kar je mogoče in realno, ter z onim, kar ni.

Saturn v vašem znaku vam ne bo dopuščal, da bi pristali na slab odnos, na razmerje, v katerem bi bili prisotni nespoštovanje ter podcenjevanje.

Morda se boste odločili končati slabo zvezo ali v odnosu iskali nekaj več. Če bo druga stran pripravljena na sodelovanje, bosta lahko zacelila nekatere stare rane. Očitne spremembe se vam obetajo z vidika družine in stanovanja.

Morda se bo nekdo odselil iz vašega doma ali se bo nekdo vanj vselil. Delni lunin mrk v vašem znaku bo nastopil 18. septembra in vam napovedal del tistega, kar vas čaka v letu 2025. Med drugim gre za odločitve, ki jih morate sprejeti zase in v svoje dobro. Če ste še samski, bo to priložnost za nove ljubezenske zgodbe.

Najsrečnejše obdobje: druga polovica marca bi lahko pripeljala do usodnega srečanja ali odločitve, ki bo močno vplivala na vašo prihodnost.