Egipčanski horoskop za 2024: to znamenje se bo kopalo v razkošju in denarju

V kraljestvu mističnih zvezd in starodavnih skrivnosti na okno v prihodnost odpira egipčanski horoskop, ki nas združuje z energijami, ki so krojile usodo starodavnih faraonov. Pred vami so egipčanskega horoskopa, ki nam razkrivajo, katere sile in božanstva bodo krojila vašo usodo v letu 2024.

Oven: Hator – boginja ljubezni in veselja

Ovni leto 2024 začenjate pod blagoslovom Hator, boginje ljubezni in veselja. Njena prisotnost vam prinaša toplino srca in navdih, da izrazite svoja čustva. To je čas, ko bosta ljubezen in umetnost vaše vodilo. Spodbujali vas bosta k raziskovanju vaše ustvarjalne plati in iskanju veselja v majhnih stvareh.

Bik: Oziris – bog življenja in smrti

Leto 2024 vam prinaša vpliv Ozirisa, boga življenja in smrti. Ta vas vabi k introspekciji in transformaciji. To je čas, ko boste šli skozi osebno rast in razvoj ter se soočali z izzivi, da boste ustvarili močnejšo različico sebe. Vaša moč je v tem, da sprejmete spremembe in iz njih črpate globlji smisel življenja.

Dvojčka: Tot – bog modrosti in komunikacije

Dvojčki boste v letu 2024 pod okriljem Tot, boga modrosti in komunikacije. Njegova energija spodbuja vašo žejo po znanju in razumevanju. To je čas, ko bo vaša radovednost zacvetela in vaša sposobnost izražanja bo postala močno orodje pri doseganju ciljev.

Rak: Izida – boginja materinstva in zaščite

Raki, leto 2024 vas bo zbližalo z boginjo Izido, simbolom materinstva in zaščite. Njena prisotnost vam bo dala občutek varnosti ter vas spodbudila, da se posvetite družini in bližnjim odnosom. To je čas, ko bosta ljubezen in skrb vaše najmočnejše orožje.

Lev: Ra – bog sonca in stvarstva

Levi, leto 2024 bo sijalo pod močnim vplivom boga Sonca. Njegova energija bo spodbudila ustvarjalnost in pogum. To je čas, ko boste sijali na vsakem koraku, pritegnili boste uspeh in priznanje. Izkoristite to leto, da izstopate in pustite svoj pečat v svetu.

Devica: Maat – boginja enakosti in reda

Vaša zaščitnica v letu 2024 je Maat, boginja enakosti in reda. Njena prisotnost vas bo spodbudila, da si prizadevate za harmonijo in ravnovesje v vseh vidikih življenja. To je čas, ko bo vaša organizacija ključna za doseganje vaših ciljev, pravičnost pa vaše vodilo pri sprejemanju odločitev.

Tehtnica: Bastet – boginja ljubezni in sreče

Tehtnice, leto 2024 vam prinaša nežnost in veselje pod blagoslovom boginje Bastet, simbola ljubezni in sreče. Njena energija vas bo nagovorila, da cenite lepoto življenja in raziskujete svojo strast do umetnosti. To je čas, ko bo prijaznost vaša moč in bo sreča spremljala vsak vaš korak.

Škorpijon: Anubis – bog smrti in ponovnega rojstva

Škorpijoni, leto 2024 vam prinaša izzivalno, a transformacijsko energijo boga Anubisa, simbola smrti in ponovnega rojstva. Njegova prisotnost vas bo spodbudila, da raziščete globine svoje duše in se znebite tistega, kar vam ne služi. To je čas, ko bo vaša notranja moč zacvetela skozi proces prenove.

Strelec: Horus – bog nebes in zaščite

Strelci, leto 2024 vam prinaša zaščito boga Horusa, boga nebes in zaščite. Njegova prisotnost vam bo omogočila, da sanjate veliko in sledite svojim strastem. To je čas, ko bo vaš pogum poplačan in bo zaščitniški krilati Horus bo sledil vašim dogodivščinam.

Kozorog: Pta – bog ustvarjanja in obrti

V letu 2024 vas bo spremljala ustvarjalna moč boga Pta, simbola ustvarjanja in obrti. Njegova energija vas bo spodbudila, da raziskujete svoje talente in delate za doseganje svojih ambicij. To je čas, ko bosta vaša potrpežljivost in vztrajnost obrodila sadove pri ustvarjanju lastne usode.

Vodnar: Sobek – bog rek in plodnosti

Leto 2024 bo pod blagoslovom boga Sobeka, simbola reke in plodnosti, ki prinaša rodovitnost, razkošje in obilje. Njegova prisotnost vas bo vodila v raziskovanje čustvenih globin in razvijanje tesnih odnosov. To je čas, ko bosta vaše sočutje in odprtost pritegnila ljubezen in obilje.

Ribi: Anuket – boginja Nila in vode

Leto 2024 bo pod vodstvom boginje Anuket, simbola Nila in vode. Njena prisotnost vas bo spodbudila, da sledite svojim intuitivnim vzgibom, raziskujete svoje sanje in sprostite svojo ustvarjalno moč. To je čas, ko bo vaša občutljivost vaša moč, vaša intuicija pa vaš vodnik skozi leto, pišejo na sve24.com.