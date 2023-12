Prihaja zadnji retrogradni Merkur: najbolj bodo trpeli tile znaki

Od 13. decembra letošnjega do 1. januarja naslednjega leta bo Merkur zadnjič letos potoval vzvratno. Tokrat bo najusodneje vplival na štiri astrološke znake: na udaru bodo kozorogi, tehtnice, ovni in raki.

Na splošno se to obdobje ne povezuje z ničimer dobrim. V času retrogradnega Merkurja se kvarijo naprave, prihaja do zamud, komunikacija velikokrat zataji, kar vnaša nemalo nemira v življenje posameznika in v odnose.

Zadnji letošnji retrogradni Merkur se bo gibal iz kozoroga v strelca in bo spodbujal težke misli, krepil težnjo po priznanju in po osvajanju že davno zadanih ciljev.

V vsakdan bo vnašal nemir, prihajalo bo do zamud, težav, včasih se bo zazdelo, da je doseganje zadanega praktično nemogoče.

Zlasti v življenje štirih znamenj bo prinesel veliko zmede. FOTO: Gettyimages

Vendar pretirano osredotočanje na težave in njihovo poudarjanje ne bo rešilo ničesar, zato se, zlasti rojeni v omenjenih znakih, izogibajte dramatiziranju, bodite umirjeni in se z vsem spoprijemajte sistematično ter zdravorazumsko. Vedite, da boste za vse potrebovali več časa kot običajno, a to ne pomeni, da vam ne bo uspelo in bodite pozorni na nekaj malenkosti.

Pazite pri komunikaciji

Glede na to, da je Merkur planet komunikacije v vseh oblikah, se potrudite, da boste čim bolj jasni, več pozornosti namenjate vsebini, raje dvakrat preverite napisano ali premislite, kako nameravate nekaj povedati. Tudi tako bo negativen vpliv na vse, zlasti na omenjene znake, manjši.

Brez velikih debat

Čas retrogradnega Merkurja ni priložnost za velike debate in razprave. Med njimi namreč lahko kaj hitro pride do nerazumevanja. Raje počakajte, da se zadeve na nebu vrnejo v običajno smer.

Bodite prilagodljivi

Dopustite možnost, da se katera od stvari ne bo odvijala po načrtih. Imejte rezerven plan in bodite pripravljeni na to, da ga bo treba uporabiti.

Dobro bo imeti rezervni načrt. FOTO: Nicoletaionescu Gettyimages

Zazrite se naokoli

Retrogradni Merkur predstavlja tudi idealen čas za razmislek o tem, v kaj je vredno in v kaj ni vredno vlagati časa ter energije.

Morda se ukvarjate z nečim, kar vam krade preveč dragocenih trenutkov, morda zanemarjate družino in hobije. Ravnotežje v življenju je pomembno in prav v času retrogradnega Merkurja je priložnost za to, da ga vzpostavite, piše Atma.