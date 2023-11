Ste med njimi: to so trije najpametnejši astrološki znaki

Nekaterim so modrost in hitre misli položeni v zibelko, drugi na poti življenja osvojijo lastnosti, zaradi katerih so v očeh drugih pametni. Tisti, ki po tej kvaliteti izstopajo, največkrat združujejo kombinacijo obojega, to pa so, po pisanju portala Atma, trije najpametnejši astrološki znaki.

Dvojček

Dvojčki so po naravi radovedni in že od malih nog sprašujejo, odkrivajo, raziskujejo, zanimajo jih najrazličnejša področja, zanje glede znanja ni meja.

So inteligentni, veliko vedo, krasita jih duhovitost in komunikativnost.

Kar pomeni, da so radi obdani z ljudmi in tudi v debatah z njimi širijo ter izpopolnjujejo svoje intelektualne sposobnosti in z leti postajajo še pametnejši ter modrejši.

Škorpijon

Nobeno drugo astrološko znamenje ni tako pronicljivo in intuitivno, kot je škorpijon. Ni stvari, ki je on ne bi mogel odkriti, ni skrivnosti, ki je ne bi znal razvozlati, ni ga ozadja, ki bi mu bilo nerazumljivo.

Škorpijoni vedno težijo h globljemu spoznavanju zadev, vselej gledajo pod površje in iščejo smisel. Hkrati imajo izjemen šesti čut in z njimi ni mogoče manipulirati.

Oni hitro preberejo namere sogovornika in so tudi zato na seznamu najpametnejših astroloških znakov.

Škorpijoni so upravičeno na seznamu najpametnejših astroloških znakov. FOTO: Gaudilab/Gettyimages

Strelec

Strelci so po naravi radovedni in nikoli niso zadovoljni s površnimi odgovori ali dvoumnimi pojasnili. Čeprav v očeh drugih pogosto izpadejo neresni, so načitani in modri.

Ob tem še družabni in na življenje gledajo s svetle strani, vedno vlagajo v svoje znanje, krepijo intelektualne sposobnosti in prisegajo na znanost.

Med rojenimi v znamenju strelca je veliko matematikov in znanstvenikov, kar dokazuje, da so ti upravičeno umeščeni med najpametnejše znake zodiaka.