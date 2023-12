To so najboljši možje, sodeč po horoskopu: Skrbni, zanesljivi, zabavni

Ženske si tako kot moški želijo za partnerja. Nekoga zanesljivega, zvestega in predanega. Astrologija razkriva, v katerih znamenjih se skrivajo idealni možje. Moški, rojeni v teh štirih znamenjih, so ustvarjeni za dolg in srečen zakon.

Bik

Zanesljiv, pošten in romantičen po srcu Bik ve, kako pokazati ljubezen in osrečiti svojo žensko. V odnosih išče stabilnost in to ga najbolj navdihuje. Stisnil vas bo k sebi, pazil na vas in vas božal.

Lev

Lev je zvest in ima globok občutek razumevanja za svojo partnerko. Radi občudujejo in obsipajo svojega spremljevalca s pozornostjo in veliko naklonjenosti. Levi bodo svoje žene razvajali tako, da jim bodo dali na tone daril, jih peljali po nakupih ali celo načrtovali skupno potovanje! Prav tako so v veliko podporo.

Rak

Moški, rojeni v tem astrološkem znamenju, obožujejo vse, kar je povezano z ljubeznijo, in preživljanje časa z njimi je vedno zabavno. So zelo čustveni in ljubeči. Svojega partnerja radi obsipajo z ljubeznijo in z njim preživljajo kvaliteten čas. So iskreni, veseli in pozitivni in bi naredili vse, da bi osrečili svojega partnerja.

Ribe

Radi ugajajo in osrečujejo svoje ljubljene. Nikoli jim ni težava narediti malo več, da osrečijo svojega partnerja in da se počutijo ljubljene in cenjene. Poskrbeli bodo, da jim bodo resnično ob strani kot stebri moči in podpore. Vedno so pripravljeni biti rama za jok in opora svojim partnerjem in vsem svojim najdražjim, piše Pinkvilla.