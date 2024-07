Prihaja retrogradni Merkur, pozor, najbolj bo vplival na ta dva znaka

Če ste rojeni v katerih od teh dveh znamenj, se pripravite na nekaj kozmičnih presenečenj, kajti to sta astrološka znaka, ki bosta najbolj pod vplivom dogajanja na nebu, opozarja portal mercury-magazine.com.

Devica

Ker se retrogradni Merkur premika tudi skozi vaše znamenje, boste imele device lahko nekaj težav v komunikaciji. Prihajalo bo do nerazumevanja in do tehničnih zapletov.

Dvakrat preverite elektronsko pošto in dokumente, preden jih pošljete, posodabljajte digitalne zapise in datoteke. Ta retrogradnost bo na vas vplivala tudi tako, da boste lahko nekoliko bolj raztreseni.

Vzemite si čas samo zase, skrbite zase in ne bodite preveč kritični do sebe. Osredotočajte se na reorganizacijo, znebite se krame in tako bo v vašem življenju manj kaosa ter več reda.

FOTO: Gettyimages

Lev

Levi, retrogradni Merkur bo najbolj vplival na vašo kreativnost in samoizražanje. V vašem življenju se bo morda pojavila katera od bivših ljubezni, na plano bodo privrela nekdanja, že pozabljena čustva.

Izogibajte se z ljubeznijo povezanim odločitvam in ne začenjajte novih zvez v tem času. Nostalgija, entuziazem in strast vam bodo lahko zameglili pogled.

Raje se povežite z nekdanjimi, že malo pozabljenimi hobiji in aktivnostmi, ki bodo podžgale vaš notranji ogenj.

Ko bo Merkur svojo retrogradnost končal, boste šli lahko naprej z jasnimi mislimi in več zaupanja vase.

Če se boste pred spanjem namesto partnerju posvečali objavam na družabnih omrežjih, se bo on počutil zapostavljenega in še: enako bi se v obratnem primeru počutili vi. FOTO: Gettyimages

Za vse znake za čas avgustovskega retrogradnega Merkurja velja, naj pomembne odločitve in načrte pustijo za kasnejše obdobje.

Izogibajte se podpisovanju pogodb, nerazumevanje v komunikaciji bo pogosto, preverjate sporočila. Z malce previdnosti pa retrograden Merkur ne bo povzročal pretiranih težav.