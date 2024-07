Tem trem astrološkim znakom se avgusta obeta denar

Čeprav bodo nekateri planeti, denimo retrogradni Merkur, avgusta preizkušali naše živce, bodo rojeni v določenih astroloških znakih dobesedno magnet za denar.

Katerim trem se bo ob pogledu na tekoči račun smejalo, napoveduje Žena.rs.

Devica

Device bodo na delu zelo produktivne. Vsi, rojeni v tem znaku bodo delali več kot običajno, delu bodo kos v enakem času kot običajno ali še hitreje.

Produktivnost se jim bo obrestovala in na njihov račun se bo stekalo več denarja, obetajo si lahko povišico ali napredovanje.

Devicam bo avgusta uspelo uresničiti domala vse cilje, vse, kar morajo storiti, da se bodo napovedi uresničile, je zbežati iz cone ugodja in biti malo bolj potrpežljive.

FOTO: Gettyimages

Vodnar

Vodnarji bodo uspešni zato, ker jih bo avgusta prevzela nenadna motivacija, ki jih bo gnala naprej in preko vseh meja.

Avgust bo za rojene v tem znaku zelo pomembno obdobje. Najbrž bodo dosegli novo raven intelektualnega nivoja.

To bo sijajen mesec za začetek nečesa novega. Z malce tveganja bodo vodnarji dobili vse, kar si želijo, srečnejši in uspešnejši bodo.

Finančna sreča pri tem ne bo izvzeta.

Kozorog

Kozorogi lahko brez skrbi zapravljajo denar zase in za svoje najbližje. Kajti njihovi zaslužki jim bodo avgusta omogočali dodatne izdatke.

Zvezde jim sicer svetujejo, naj vlagajo v zdravje: naj se vpišejo v telovadnico, začno obiskovati bazen, sledijo zdravemu načinu prehranjevanja …

FOTO: Dragana991/Gettyimages

Vse to so naložbe, ki se bodo že kmalu obrestovale z vidika zdravja, počutja, produktivnosti in seveda tudi večjega zaslužka.