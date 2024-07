Teden z Luno: potrebovali bomo odklop, zabavo

Ponedeljek, 29. 7. Luna v biku nas pomirja, prizemljuje, dela počasne, praktične in učinkovite. Če ste na dopustu, boste mirni, zadovoljni in znali boste uživati življenje. Če vas čaka veliko dela, lahko lepo potrpežljivo, na znan, že utrjen način dosežete največ. Dan je spodbuden tudi za nakupe.

Torek, 30. 7. Luna v znamenju bika bo prinesla več igrivosti in pospešila dogajanje. Merkur se res upočasnjuje, toda če se ne zaganjamo močno k dosežkom, bo torek prijeten in vznemirljiv. Dopoldan bo zelo veliko energije, zato lahko takrat naredimo največ. Večerne in nočne ure prinašajo optimizem, zadovoljstvo in nas kličejo k zabavi. Venera v harmoniji s Kironom omogoča, da predelamo stare bolečine, vezane na odnose in lastno vrednost.

Sreda, 31. 7. Tudi sreda nam bo dana za druženje, komuniciranje in dobro voljo. Sonce v harmoniji z Luninima vozloma lahko osvetli naše odnose, hkrati nas poveže, da kot skupnost sledimo cilju. Več bo optimizma in dobre volje. Kljub vsemu se bližamo mlaju in Merkurjevemu obratu, tako da ne glede na spodbudno energijo se ni modro lotiti nečesa od začetka.

Četrtek, 1. 8. Luna potuje po znamenju raka, nas umirja, upočasnjuje in kliče, da si vzamemo čas za svoja čustva ter bližnje odnose. Dobro bo objeti svoje, kaj dobrega skuhati in se skupaj veseliti. Dopoldan bo energija spodbudna tudi za pogovore.

Petek, 2. 8. Luna v raku nas dela potrpežljive, bolj počasne, z več občutka za svoja in tuja čustva. Veliko aspektov ta petek kljub padajoči luni, ko nam energija pada, dodaja nekaj vznemirjenja in več dogajanja. Zaradi Venere v kvadratu z Uranom si bomo želeli vznemirjenja, v odnosih pa bomo prehitro vrgli puško v koruzo. Potrebovali bomo odklop, zabavo. Marsova harmonija z Luninima vozloma nas bo spodbujala za skupno akcijo.

Sobota, 3. 8. Dopoldan bo Luna še v znamenju raka, mi bolj počasni in z občutkom za druge. Ob treh popoldan preide v leva in energija se bo spremenila. V zgodnih popoldanskih urah bo še nekaj pritiskov. Kasneje je modro dovoliti si uživati življenje, idealno bi bilo iti na kakšno zabavo. Je pa res, da smo pred mlajem, zaradi česar bo manj energije kot običajno.

Nedelja, 4. 8. Mlaj se dogodi ob enih popoldan, tako da je jutro lahko še nekoliko lagodno, kasneje pa bo vsak trenutek več energije. Mlaj sam zase je prijeten, prinaša veselje, zadovoljstvo, kreativnost in optimizem. Res je, da je Merkur že pri miru in se jutri obrača nazaj, tako da bo kljub spodbudnemu mlaju potrebna previdnost in nas življenje lahko še kak dan nekoliko ustavlja.