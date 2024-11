Teden z Luno: v petek bo pritisk vztrajal ves dan

Ponedeljek, 11. 11. Noč je bila napornejša, nekaj teže in skrbi bo tudi zjutraj in dopoldne, nato se energija spremeni, do dveh so mogoči konstruktivni dogovori in do večera več intuicije, spodbudnejši prebliski. Venera preide v kozoroga, nam vzame nekaj optimizma in zagona, a nas prizemlji, spodbuja varčnost na finančnem področju, premišljenost in resnost v odnosih.

Torek, 12. 11. Luna zjutraj preide v ovna, tako bo vsak trenutek več energije in mi bolj odločni. Nekaj strahov preteklih dni se nas lahko še drži, a ker bo več drznosti in volje, bomo šli prek njih. Pomembno je, da čutimo mišice, se zavedamo meja fizičnih sposobnosti, poženemo kri po žilah, fizična aktivnost bo koristno zdravilo.

Sreda, 13. 11. Luna v ovnu v spodbudnih aspektih do treh popoldne nakazuje, da bomo imeli dovolj energije, optimizma in dobre volje, da se bomo znali pognati k ciljem, si izboriti, kar čutimo, da je naše. Bližamo se polni luni, višek energije lahko prinaša nemir, sprostimo ga s sprehodi, športom.

Četrtek, 14. 11. Luna bo potovala po biku, kjer se jutri dovrši njena polnost. Polna luna z Uranom blizu Algola ni mačji kašelj. Veliko bo nemira, nepričakovanih obratov, izbruhov jeze ali agresije. Z Luno v biku imejmo stik z naravo, jemljimo življenje počasi, ne prehitevajmo se. Popoldne Luna aktivira inkonjunkcijo Venere in Marsa, tako je lahko več napetosti v odnosih, nezadovoljenih hrepenenj in strasti, ki nosijo nemir.

Petek, 15. 11. Dan polne lune in obrata Saturna. Več bo bremen, skrbi in strahov, napetosti polne lune. Ker se ta dovrši zvečer, bo pritisk vztrajal ves dan. Iščimo mir v sebi, če ga ne najdemo v odnosih in v družbi. Tokratna polna luna prinaša večji družbeni šok, lahko tudi možnost osvoboditve od nečesa, kar nas je držalo nazaj.

Sobota, 16. 11. Luna v dvojčkih nas bo naredila lahkotnejše, klepetave, bolj žive in nemirne. Njen sekstil na Mars nas do dveh drži aktivne, športne, delavne. Nato bo manj potrebe po akciji, več po druženju in pogovorih. Sonce prihaja v opozicijo z Uranom, tako bo več potrebe po svobodi, originalnosti.

Nedelja, 17. 11. Noč na nedeljo in jutranje ure znajo biti naporne. Obujali se bodo strahovi, dvomi, negotovosti, raztresenost. Luna popoldan aktivira opozicijo Merkurja in Jupitra. Ker gre za prvo od treh, budi problematiko pretiranega upanja ali idealizma, s katero se bomo ukvarjali do konca leta. Lahko pretirano govorimo, razlagamo, izgubljamo energijo s tovrstno razsipnostjo. Pretiravanje nas bo utrujalo, ne da bi prineslo učinke.