Kaj nas čaka novembra

Začetek meseca je bil usklajen z začetkom luninega ciklusa, saj smo imeli 1. 11. mlaj v škorpijonu, v trigonu s Saturnom, kar obljublja čas, ko se bo z vztrajnostjo, požrtvovalnostjo in trpežnostjo dalo marsikaj zgraditi. Ne bomo ravno srečni, a neuničljivi in delavni. V mlaju je vgravirana aspektna konfiguracija zmaj, zaradi česar smo lahko gledali po svetu veliko trpljenja, zasebno je nosil priložnost transformacije.

Drugega novembra zvečer je Merkur vstopil v strelca, kjer bo ostal dva meseca, saj se tu 26. 11. obrača nazaj. Na poti po njem se sreča v kvadratu s Saturnom (12. 11.) in opoziciji z Jupitrom (19. 12.), z njima bo konec decembra tvoril T- kvadrat. Tako lahko pokaže, kakšne težave nas čakajo, a zaradi medsebojne recepcije z Jupitrom prinaša tudi več upanja, širši pogled na situacijo in nov optimizem.

Mars vstopi v leva 4. 11. in se bo tam na začetku decembra obračal nazaj. Počasen je, a ta prehod vseeno lahko doživimo pozitivneje, saj se z dna premakne v fiksno ognjeno znamenje in prinaša več energije za delo, akcijo, več borbenosti in občutka notranje moči, nato se 23. harmonično veže na vozle, 27. s Soncem, tako bodo ti dnevi kljub obratu Merkurja polni volje, dinamike in življenjske moči.

Venera bo v strelcu do 11. 11., tako bo začetek meseca nosil optimističen odnos do materialnega, v ljubezni bomo bolj navdihnjeni in zadovoljni, v odnosih odprti. Od 12. 11. potuje po kozorogu, resnejši bomo, varčni, imeli manj potrebe po druženju, bolj cenili odnose, ki nam nosijo varnost in stabilnost.

Mesec bo zanimiv. FOTO: Liubov Kondrateva/Getty Images

Polna luna 15. 11. je videti intenzivna, v konjunkciji z Uranom blizu Algola prinaša hitre nepričakovane spremembe. Morda šok ali osvoboditev.

Na prehodu z 19. na 20. 11. preide Pluton v vodnarja, kjer bo ostal do 2043. Strahovi in nadzor se umikajo, prihaja hektičen čas, ko bo življenje hitro, zelo mentalno, tehnološki razvoj ekstremen, moč bo prihajala v roke inteligentnih. Človeštvo ne bo več prenašalo nadzora, bolj se bo zavedalo svoje moči in se hitreje uprlo tistim, ki jim bodo kratili pravice.

Na prehodu med 21. in 22. 11. vstopi Sonce v strelca in prinaša več življenjske energije, zagona in optimizma. Njegov prvi aspekt je sekstil s Plutonom 22. 11., ki nam bo pokazal, kam bomo kot družba potovali v prihodnjih desetletjih.

V novembru in decembru imamo kontraparalelo Saturna in Kirona, kar prinaša težave z zdravjem, večji pritisk držav, družbe na holistično zdravljenje.

Merkur in Venera bosta zunaj svojih meja in v paraleli, kar prinaša izjemne dosežke na področju umetnosti, najbolj besedne, spremembe med mladimi, nekoliko prijaznejšo retoriko.

Mesec bo zanimiv. Počasi se nečesa osvobajamo. Kljub vsemu bodimo pozorni in premišljeni, saj se lahko decembra in prve mesece leta 2025 še marsikaj obrne na glavo.