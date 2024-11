Teden v zvezdah: to vas čaka v prihodnjih dneh

Luna raste proti polnosti, smo v najbolj aktivnem delu meseca. Potrudimo se in uresničimo svoje želje. Saturnov obrat direktno in upočasnjujoči se Merkur, ki je že v senci, vseeno nosita nekaj ovir. Stacionarni Saturn nam nosi skrbi, negotovost in dvome. Upočasnjujoči se Merkur lahko prinaša težave s tehnologijo, prve ovire in kaže na morebitne zaplete.

Vsak trenutek bo več energije; če se le ne zaletavamo v stvari brez občutka, ampak delujemo premišljeno, lahko v teh dneh veliko naredimo.

V soboto bo Luna v vodnarju, več bo družabnosti, odprtosti, želje po druženju. Prvi krajec je povezan z Jupitrom, zato se odpira več optimizma in dobre volje. Kljub napetosti zvečer je noč na nedeljo lahko radostna in prijetna.

Od rib do ovna

V nedeljo Luna vstopi v ribi, kjer bo do torka. Večinoma Luna v ribah nosi bolj sproščeno energijo, ko se bolj predamo življenju. Toda noč na nedeljo bo naporna, saj Luna aktivira bližajoči se kvadrat Merkurja in Saturna, ki prinaša dvome, negotovost, strahove in skrbi.

Ker je to prvi od treh kvadratov, lahko prinese na plan problematiko, s katero se bomo morali ukvarjati do konca letošnjega leta. V ponedeljek popoldne in zvečer bo spet več pozitivnejše naravnanosti. Venera v ponedeljek zvečer preide v kozoroga, prinaša tedne, ko bomo v odnosih in na področju financ bolj resni, premišljeni, varčni. Iskali bomo varnost, predvidljivost, ne pa lahkotnosti in zabave.

Saturnov obrat direktno in upočasnjujoči se Merkur, ki je že v senci, vseeno nosita nekaj ovir. FOTO: Rawintanpin Getty Images

V torek in sredo bo že precej svetla polna luna v znamenju ovna. Vsak trenutek bo več energije; če se le ne zaletavamo v stvari brez občutka, ampak delujemo premišljeno, lahko v teh dneh veliko naredimo. Sploh v sredo bo energije veliko, tudi optimizma in dobre volje, da se bomo z lahkoto soočali s takimi in drugačnimi življenjskimi ovirami in se lažje pognali do ciljev.

Napor in breme

V četrtek in petek se polnost lune lahko čuti kot napor in breme. Energije bo zelo veliko in težje jo bo kontrolirati. Polna luna, ki bo v petek blizu zloglasne zvezde Algol in v konjunkciji z Uranom, obljublja, da prihajajo nepričakovani obrati, šoki, ki lahko močno stresejo naš svet. Nabita energija, ki jo polna luna nosi, zahteva, da smo previdni, delujemo počasneje, gremo na sprehod, se pomirimo, ne norimo.

Energije bo zelo veliko in težje jo bo kontrolirati. FOTO: Shutterstock

Čeprav je družbeno njena napetost lahko znanilka večjega šoka, na osebni ravni lahko prinaša moč in odločnost nekaj spremeniti, obrniti drugače, se nečesa osvoboditi. V petek se obrača Saturn, še več bo strahu, bremen, teže. Toda pogumno, Saturnov obrat direktno je naporen le kratek čas, v prihodnjih tednih prinaša možnost, da dokončno rešimo težave, s katerimi se ukvarjamo skoraj eno leto. Pogumno naprej, ne pustimo se prestrašiti.