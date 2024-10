Prednosti in slabosti doš

Po ajurvedi vate cenijo nove ideje, so entuziastične, lotevajo se novih projektov in zlahka sodelujejo z drugimi. Dobre so pri pisanju, poučevanju in govorjenju, potrebujejo različnost, a so hkrati slabo organizirane in ne preveč učinkovite. Dobro bi bilo, da si sestavijo urnik in ne begajo od ene naloge do druge.

Pite so strastno predane vsemu, česar se lotijo. Ustreza jim strukturirano delo, pri katerem rastejo in napredujejo. Odlični prodajalci so, vodje, samostojni podjetniki, pravniki, zdravniki. Nagnjene so k izgorelosti, ker se tako ženejo.

Kape pa nudijo podporo vsem okoli sebe ter omogočajo, da projekte speljemo do konca. Uspešne so v poklicih, v katerih skrbijo za druge, tradicionalnih, stabilnih in rutinskih, saj ne prenesejo sprememb – v bolnicah, vladi, institucijah.