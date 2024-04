Pet znakov s (pre)visokimi merili v ljubezni

Lahko jim rečemo zahtevni astrološki znaki. Vsaj kar zadeva ljubezni: eden ne pristaja na manj od skladnega odnosa, drugi vedno teži k avtentičnosti, tretji pričakuje stalno občudovanje. To so po pisanju portala Astrotalk najzahtevnejši astrološki znaki.

Kozorog

Rojeni v tem znamenju so odločni in načelni. Po naravi so vodje in imajo do sebe ter do drugih zelo zelo visoka merila. Njihova želja po uspehu jih žene k temu, da ne pristajajo na manj, vedno težijo k popolnosti in v zvezi ni nič drugače.

Zato so kozorogi v odnosu tako zelo zahtevni.

FOTO: Gettyimages

Devica

Device so znane po svoji analitični naravi in načinu razmišljanja. So ostrega uma, opazijo vse malenkosti in vselej težijo k redu ter natančnosti.

Tako kot kozorogi imajo zase in za druge visoka merila, nagnjene so k perfekcionizmu ter vedno in povsod pričakujejo presežke. Device nikoli, niti v ljubezni, ne pristajajo na manj.

Lev

Levi so samozavestni, karizmatični in ponosni. Zato so prepričani, da jim pripada le najboljše, kakršen naj bi bil tudi njihov partner.

Ta ne samo, da mora ob njih sijati, stalno jih mora tudi občudovati. Levi so prepričani, da presegajo vse, tako po videzu kot po dejanjih in presežke pričakujejo tudi od življenjskega sopotnika.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Graciozne in šarmantne tehtnice imajo močan čut za pravičnost ter poštenost. Vselej težijo k harmoniji, zanje je ta pomembna na vseh področjih življenja, tudi v ljubezni.

Ko gre za spoštovanje, enakost in razumevanje imajo visoka merila in ne pristajajo na manj, kot na skladno in uravnoteženo partnerstvo.

Škorpijon

Strastni in intenzivni sta pridevnika, ki najbolje opišeta rojene v tem znaku. Škorpijoni so zelo neodvisni, imajo pa močno potrebo po nadzorovanju.

Z vidika predanosti in zvestobe imajo visoka merila, cenijo avtentičnost in iskrenost v vseh odnosih in jih ni strah končati razmerja, če dobijo občutek, da so v njem za to, za kar menijo, da jim pripada, prikrajšani.