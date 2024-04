Trije astrološki znaki, ki imajo največkrat težave s kilogrami

Kadar se število na tehtnici stalno povzpenja in se zdi nemogoče shujšati, je dobro najti vzroke za to ter jih odpraviti.

Največkrat se razlog skriva v neprimerni hrani in telesni neaktivnosti, lahko so posredi težave z zdravjem ali pa ima prste vmes astrološki znak.

Zdi se, da se na rojene v treh znamenjih zodiaka kilogrami kar lepijo in se jih nikakor ne morejo znebiti. Kateri so ti znaki razkriva City magazine.

Oven: strast in čustvena stiska

Zaradi dinamične narave bi morda rekli, da ovni nimajo težav s kilogrami, a sami vedo, da to ne drži, za kar je kriva njihova strast do življenja in eden od virov strasti: okusna hrana.

Prav tako ovni niso vedno za akcijo. Včasih sicer načrtovan tek zamenjajo s sprehodom do hladilnika ter tam najdejo nekaj, s čimer skušajo zatreti čustva, ki vrejo v njih.

»Zakaj se ukvarjati z občutki, če se lahko ukvarjam s tortico,« si neredko misli nekdo, rojen v tem znaku, posledice pa se seveda pokažejo na preozkih hlačah.

Bik: ugodje in trma

Bik ima rad vse, kar je lepo in kar je dobro. Dobra hrana je med prvimi njegovimi prioritetami. Prav tako se bik noče podrejati standardom v družbi, kajti, njemu že nihče ne bo govoril, naj shujša.

Če mu kdo namigne, da je pridobil nekaj kilogramčkov, trmasto poseže po novem koščku čokolade, čeprav to v končni fazi obžaluje.

»Stroga dieta? Kaj pa moja svoboda?« si reče, ali pove na glas ter živi naprej po svojih pravilih.

Hladilnik je za raka večkrat vir tolažbe. FOTO: Choreograph/Gettyimages

Rak: tolažba v hrani

Občutljivi raki radi nase prevzemajo stiske in težave drugih. Vse, s čimer se ukvarjajo, pa terja svoj davek na čustvih in občutkih.

Raki zato včasih ali velikokrat potrebujejo malo tolažbe, tolažbo najdejo v, uganili ste, hrani.

Hladilnik je njihovo varno zavetje, zaupnik, uteha in najboljši prijatelj. Posledica: slaba volja ob pogledu na tehtnico in znova iskanje tolažbe.