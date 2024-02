Veliki kitajski horoskop za leto 2024 razkriva, koga čakajo veliki dobički

Kitajski letni horoskop za leto 2024 prinaša veliko novih priložnosti, kako pa jih boste uresničili, bo odvisno od vaše discipline.

Bodite odprti - komunicirajte, učite se, razvijajte se. Največji uspeh čaka predstavnike ustvarjalnih poklicev in tiste, ki jasno razumejo svoje dolgoročne cilje. Astrologinja Adelina Blackmun razkriva, kaj vsem znamenjem prinaša kitajski horoskop za leto 2024.

Največji uspeh čaka predstavnike ustvarjalnih poklicev. FOTO: Atstock Productions, Getty Images

Podgana

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

To bo za vas pozitivno leto. V službi boste imeli dovolj priložnosti, da pokažete svoje talente in napredujete v karieri. Pazite se konfliktov s sodelavci, obstaja nevarnost, da se poškodujete, tudi če imate prav.

Trdo delo bo dobro vplivalo tudi na vaše finančno stanje. Samski boste z nekom lahko postali par, velika možnost je, da se vam zgodi ljubezen na prvi pogled. Poskusite ne dvomiti o partnerjevi zvestobi in pazite se provokacij.

Bivol

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Dobro leto za vas! Spoznali boste mentorja, ki vam bo pomagal narediti velik korak in napredovati na vašem poklicnem področju. Lastniki podjetij naj bodo previdni pri tožbah.

Na finančnem področju bo leto 2024 uspešno, če boste premislili svoj pristop do zapravljanja in prenehali kupovati nepotrebne stvari. V ljubezni ne bodite pozorni na govorice in trače, saj lahko uničijo tudi najmočnejše odnose.

Tiger

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Vaše leto 2024 bo polno različnih dogodkov. Trdo delo vam bo pomagalo doseči dober položaj in povečati svoj dohodek. Vendar boste imeli okoli sebe tudi več zavistnih ljudi. Pazite, da se s sodelavci ne zapletate v nepotrebne pogovore.

Nova razmerja v tem letu ne bodo trajala, a težava se morda skriva v vas. Spremenite tisto, kar vas že dolgo moti, izboljšajte svoje navade in vaše osebno življenje se bo začelo izboljševati.

Zajec

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Najuspešnejša področja v letu 2024 bosta kariera in finance. Ponudile se bodo nove priložnosti, a da ne bi ostali brez službe, ne tvegajte svojega ugleda zaradi drugih.

V službi boste preveč zaposleni, zato poskrbite za zmanjšanje tveganja zdravstvenih težav. Pazite na svoj življenjski slog. V romantičnih odnosih bi se morali naučiti potrpežljivosti in boljšega nadzora nad svojimi čustvi.

Ne sodelujte pri dvomljivih projektih, lahko vas pripeljejo do izgub. FOTO: Shutterstock

Zmaj

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Leta 2024 lahko zamenjate službo. Dodatno poznavanje veščin bo povečalo vaše možnosti za dobro zaposlitev. Pazite se različnih vrst prevar pri finančnih transakcijah.

Ne sodelujte pri dvomljivih projektih, lahko vas pripeljejo do izgub. Tudi v romantični situaciji se izogibajte tistim, ki želijo preveriti velikost vaše denarnice, in teh bo veliko. Dobro leto za poroko.

Kača

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Letošnje leto bo morda prelomno v vašem življenju, a spremembe so dobrodošle. Na romantičnem področju boste lahko uresničili svoje najgloblje želje.

Poklicna rast bo vključevala nekaj izzivov, vendar boste zaradi svoje modrosti nepogrešljivi. Poslušajte svojo intuicijo, pomagala vam bo, še posebej, ko gre za denar.

Konj

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Leto rasti in dosežkov. Čaka vas kar nekaj ambicioznih projektov, nove službene obveznosti pa lahko nekoliko zapletejo odnos s partnerjem. Možna je nova romanca, ki bo za dolgo časa pustila pečat v vašem srcu.

Vaše sposobnosti poslušanja vam bodo pomagale rešiti konflikte, ki se občasno pojavijo. Obstaja velika verjetnost, da boste prejeli nepričakovan denar ali naredili zelo uspešno naložbo.

Koza

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Pridobili boste samozavest in veliko motivacijo. Letošnje leto je lahko bogato s potovanji, ki vam bodo pomagala napredovati v karieri in najti nove prijatelje ali celo partnerja.

Vzpostavljene odnose pa lahko ogrozi dejstvo, da vam kraj, kjer živite, ni več všeč. Na srečo bo vaš dohodek stalno visok in lahko si boste privoščili najem ali nakup novega doma.

Naučili se boste odpuščati izdajo. FOTO: Getty Images

Opica

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004.

Leto prenove! Nove priložnosti vas bodo čakale na vseh področjih vašega življenja, vendar ne hitite z drastičnimi odločitvami – med letom se lahko vaše prioritete spremenijo.

Da bi dosegli srečo v ljubezni, morate končati vsa pretekla razmerja. Naučili se boste odpuščati izdajo. Če ostanete v coni udobja, tvegate, da boste prinesli številne neprijetne izkušnje.

Petelin

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

Imeli boste uspešno leto, če ne boste podlegli številnim majhnim težavam. Glavna lekcija, ki se je morate naučiti, je, da lahko tudi vi delate napake. Poslušajte nasvete starejših in bolj izkušenih kolegov in prijateljev.

Vaša nepripravljenost prevzeti odgovornost lahko vpliva na vaš finančni položaj. V osebnem življenju, bolj ko se boste zamerili drugim, pogosteje se boste ujeli v lastno past.

Pes

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

Leto sprva ne obeta preveč uspešnega, a če boste uspeli ohraniti vztrajnost in optimizem, boste to situacijo lahko obrnili. Glavna stvar, ki jo morate storiti, je, da ponovno razmislite o svojih potrebah. Načrtovanje proračuna vam bo omogočilo, da boste lažje prebrodili obdobja, ko vam bo primanjkovalo denarja.

Profesionalni razvoj je povezan predvsem z učenjem in pridobivanjem novih znanj. Če ste odprti v odnosu s partnerjem, se lahko izognete težavam v zasebnem življenju.

To je leto sprostitve ustvarjalnega potenciala. FOTO: Shutterstock

Prašič

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

To je leto sprostitve ustvarjalnega potenciala. Lahko so to novi projekti v službi ali želja, da bi vse popolnoma spremenili. Veliki kitajski horoskop vam svetuje, da si omislite hobi.

Stare finančne težave bodo izginile, vaše ideje pa vam bodo pomagale izboljšati finančno stanje. V osebnih odnosih se izogibajte kakršnim koli vezavam na preteklost in nepremišljenim dejanjem, poroča mondo.rs.