Vroče noči z damami, rojenih v teh znakih, moški nikoli ne pozabi

Rojene v nekaterih astroloških znakih so vešče intimnih prijemov. Med vsemi astrološkimi znaki je pet takšnih, s katerimi vročih noči moški nikoli ne pozabijo.

Kdo so ta znamenja, razkriva Astrotalk.

Oven

Strastne ženske, ki slovijo po avanturističnem duhu in neustrašnem pristopu do življenja. Njihova pogumna narava pride do izraza tudi v postelji, kjer zanje praktično ni meja.

Ognjena moč, neustrašnost, neobremenjenost in neskončna energija, vse to je tisto, zaradi česar se ovnic nikoli ne pozabi.

Za rojene v znamenju ovna v spalnici praktično ni meja. FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Lev

Levinje so rojene vodje in vse, kar počno, počno z ogromno entuziazma in zanosa. V postelji ni nič drugače.

Tam je levinja teatralna, želi biti v središču pozornosti in celoten intimni akt spremeni v spektakel sitasti. Njena velikodušnost in srčna narava vse skupaj še oplemenitita ter za vedno zapišeta v spomin.

Škorpijon

Najbolj strastne in najbolj skrivnostne ženske so rojene v škorpijonu.

Njihova intenziteta je neskončna, njihov zanos je brez meja, vse skupaj začinijo z dobršno mero misterioznosti ter vse skupaj začinijo z neizmerno veliko strasti.

Le kdo bi jih torej lahko kdaj pozabil?

Najbolj strastne in najbolj skrivnostne ženske so rojene v škorpijonu. FOTO: Kiwis/Gettyimages

Strelec

Strelke so po naravi uživačice, one znajo uživati življenje. Vedno iščejo nove izkušnje, vselej premikajo meje, njihova naklonjenost avanturam je več kot izrazita med rjuhami.

Ob tem so še odprtega duha in neobremenjene s predsodki. Vse to ožarjajo z optimizmom in pozitivnim pogledom na svet, kar ustvarja nepozabno intimno izkušnjo z damami, rojenimi v znaku strelca.

Riba

Njihova romantična narava pride do izraza tudi v postelji. V spalnici premorejo neskončno predanosti in skrbnosti, z veliko mero empatije prepoznavajo potrebe in želje druge strani ter ji seveda ustrežejo.

Nežne in sočutne ribe seks spremenijo v globoko čustveno izkušnjo, zato je ta praktično nepozaben.