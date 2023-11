Ohranjajte pozitivno energijo in ostanite zdravi

Vse na svetu je sestavljeno iz energije, ki s seboj prenaša podatke in informacije. Kakšne so, se kaže v našem telesu, duši in umu. Univerzalni vesoljni zakon pravi, da se podobne stvari privlačijo. To seveda velja tudi za energijo, zato pozitivni ljudje privlačijo pozitivne, negativni pa negativne.

Dejstvo je, da se vsi sem ter tja počutimo negativno in da nihče ne more biti ves čas dobre volje. A vraževerje – če hočete –, da se bodo slabe, zlobne ali negativne misli uresničile ali nas pripeljale do cilja, ki se ga bojimo, ni iz trte izvito. Če negativne misli negujemo in se k njim pogosto zatekamo, se lahko v nas zarežejo kot nekakšen notranji miselni vzorec, ki se odtisne v energijo, ki jo oddajamo – in s tem tudi prejemamo.

Če za vas realnost pomeni (naj)slabši možni izid, bo vse, kar gre lahko narobe, tudi šlo. FOTO: Fizkes, Getty Images

Obdani s pozitivno energijo smo srečni, zanosni, polni navdiha, motivacije, veselja, hkrati smo zdravi, medtem ko nam negativna energija prinaša občutek utrujenosti, lahko smo nesrečni, žalostni, potrti, jezni, nezadovoljni, godrnjavi, nevoščljivi, celo zlobni. Skrajni odraz negativne energije je lahko tudi bolezen.

Obdani s pozitivno energijo

Včasih se zdi povsem običajno, da smo črnogledi. Vsak ima kdaj slab dan. Ravno tako pogosto ob tem rečemo: »Nisem negativen, samo realističen sem.« Psihologi pravijo, da je slednje past, saj daje pozitivno (in optimistično) naravnanim ljudem občutek, da so nerealni sanjači, negativno nastrojenim pa izgovor ali pojasnilo za njihova občutja. Zelo lahko je namreč določene situacije prevesti v realne in jim dati možnost negativnega izida. Pa vendar se tudi pozitivni izidi pogosto zgodijo, torej je tudi to realen pogled in ne nazadnje resničnost.

Zavedajte pa se, da obstaja kar več načinov, kako pridobimo tovrstno energijo. Lahko jo ustvarimo sami, čisto mimogrede, ko govorimo, razmišljamo ali kaj počnemo, lahko jo prejmemo iz zunanjega vira, ko se česa dotaknemo, naj bodo to oseba, predmet, žival, rastline, tudi drevesa ali hrana, ki jo zaužijemo.

Zapiše v nas in naše možgane

Po drugi strani negativno energijo pogosto dojemamo kot nekaj, kar imajo drugi ljudje, vendar se vsak negativen občutek, ki traja dlje, zapiše tudi v nas in naše možgane. Ta energija se tako globoko zakorenini v našem sistemu, da je ne opazimo več. Če spadate med ljudi, za katere realnost pomeni (naj)slabši možni izid, ste najbrž pripravljeni verjeti, da bo vse, kar gre lahko narobe, tudi šlo. Hkrati ste najbrž prepričani, da bo šlo vse, kar gre lahko prav, najverjetneje prav tako narobe. To pomeni, da si skoraj ne morete več pomagati pri tem, da mislite na slabše možnosti in jih s tem celo kličete k sebi. Na tak način vas podzavestna prepričanja spreminjajo v negativno osebo, ne da bi se tega zavedali.