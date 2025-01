Odnosi so priložnost: resnična prepričanja odsevajo v naših najintimnejših odnosih

Božanska matrica deluje tudi kot kvantno ogledalo, ki nam v našem svetu zrcali, kar smo ustvarili s svojimi prepričanji. Naši odnosi z drugimi ljudmi so najjasnejši primeri, kakšna so ta prepričanja v resnici. Včasih so naša ogledala jasna, drugič nas presenetijo, saj odsevajo komaj opazno resničnost sodbe, ki je povsem drugačna od tistega, kar smo mislili, da verjamemo, pravi Gregg Braden, ameriški raziskovalec in avtor duhovnih knjig. Ne glede na to, kaj nas ogledala učijo, šele ko preživljamo čas z drugimi, postanejo sprožilci pravih čustev v primernih trenutkih v življenju, nam pomagajo ozdraviti svoje največje bolečine in zaceliti najgloblje rane. »Odnosi nam ponazarjajo naše radosti in ljubezni ter tudi strahove. A ker se le redko 'znajdemo' v radosti, radostna razmerja ne predstavljajo sprožilcev najglobljih lekcij življenja. Odnosi so priložnost, da se vidimo na vsak način, ki si ga lahko zamislimo. Vsi odnosi – vključno s sodelavci, sošolci in partnerji – nam od največjih izdaj našega zaupanja do naših najbolj obupanih poskusov, da bi zapolnili svojo praznino, prikazujejo nekaj o nas samih. Če imamo modrost, da prepoznamo sporočila, ki se nam zrcalijo, odkrijemo prepričanja, ki botrujejo trpljenju v našem življenju,« je povedal in dodal, da smo vedno v razmerju z nekom ali nečim.

Način, kako se počutimo glede sebe, se zrcali prek sveta okoli nas. FOTO: Photodjo/Getty Images

Tudi če živimo na vrhu gore in nikoli ne uzremo obraza drugega človeka, se moramo še vedno sporazumevati z goro in s seboj. V teh interakcijah se nam bo prikazal resnični odsev naših temeljnih prepričanj. Naša ogledala se nikoli ne ustavijo – vedno delujejo. In nikoli ne lažejo. Naša resnična prepričanja se zrcalijo v naših najintimnejših odnosih. Božanska matrica zgolj odseva, kar se nanjo projicira. Vprašanje je, ali razumemo njen jezik ali ne oziroma prepoznamo sporočila, ki jih pošiljamo sebi. Številne starodavne tradicije priznavajo to povezavo kot pot do celote in združitve z božanskim. Verjamejo, da ko ozdravimo boleče občutke, obvladujemo vzorce, ki dovoljujejo obstoj te bolečine.

Najočitnejša ogledala prepoznamo prej, kar omogoča, da se razjasni moč globljih, subtilnih ogledal. »Namen vsakega ogledala je zakodirana enačba, ki omogoča naše največje ozdravitve. Znanstvene raziskave so pokazale, da ko spremenimo občutenje glede tega, kaj se nam je pripetilo v preteklosti, spremenimo tudi kemijo svojih teles v sedanjosti. Živimo v vesolju, kjer se način, kako se počutimo glede sebe, zrcali prek sveta okoli nas. Zato je pomembno prepoznati, kaj nam naši odnosi pripovedujejo,« poudarja Braden. »Če nam ni všeč to, kar nam kaže svet, bi se morali ozreti vase. Vse – od jeze sodelavcev do prevare partnerja – je odsev naših najglobljih prepričanj. Vzorci, s katerimi se najbolj poistovetimo, so najpogosteje tisti, ki jih v življenju ne vidimo,« pravi.