Odložite skrbi, te besede lahko pomagajo

Že Hemingway je rekel: »Če je kaj narobe, to takoj popravite. A naučite se, da ne skrbite, ker s tem ničesar ne rešite.« Raje ostanimo v trenutku, učijo budisti, ki na splošno poudarjajo, da je ta vse, kar imamo, ter da vse trpljenje izhaja iz tega, da razmišljamo o prihodnosti ali se nenehno vračamo v preteklost.

Toda psihologi opozarjajo, da kar 90 odstotkov stvari, zaradi katerih se največkrat obremenjujemo, ni v naših rokah, zato nam zaskrbljenost v resnici prav nič ne pomaga. Če pa gre za preostalih 10 odstotkov, raje zavihajmo rokave ter kaj spremenimo, kot da jih vijemo in premlevamo, kaj in kako. Budisti sicer svetujejo, da si lahko z molitvijo pomagamo spustiti zaskrbljenost, kadar nas premaguje.

Lahko si ponovimo tudi tisto znano: »Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti, daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko, in daj mi modrost, da razlikujem to dvoje.« Ko bomo pozorni in se trudili ostajati z mislimi v sedanjosti, bomo mirnejši in bolj pozitivni.