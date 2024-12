Od teh treh astroloških znakov si lahko obetate najboljša darila

Če darila kupujete tik pred zdajci, se verjetno soočate s stresom in tudi slabo voljo. Vendar obstajajo trije astrološki znaki, ki tega ne poznajo.

Oni darila kupijo pravočasno in še več: izbirajo popolne darove.

Kateri so ti, razkriva dnevnik.hr.

Vodnar

Vodnarji so, ko gre za izvirnost pri obdarovanju, brez konkurence. Oni ne podarjajo daril, oni podarjajo izkušnje. Medtem ko drugi prinesejo nogavice, lončke in čokolado, vodnar pokloni skupno fotografijo, za katero sploh niste vedeli, da obstaja.

Ali pa morda pripomoček za kuhinjo, ki ima več funkcij kot vesoljska ladja. Ker ve, da radi ustvarjate v srcu doma.

Vodnar ne bi bil vodnar, če vam ne bi podaril nečesa, česar ne morete kupiti na prvi stojnici ali v prvi trgovini. Ne, on se potrudi človeku pokazati, koliko mu pomeni.

FOTO: Shutterstock

Dvojček

Dvojčki so najbolj strastni iskalci izvirnosti. On ne kupuje generičnih darov, temveč tisto, kar se povsem sklada z značajem obdarovanca.

S tem vselej presenetijo na prijeten način, saj tako pokažejo, koliko jim nekdo pomeni in tudi, da so pozorni na njegove želje.

Naj bodo povezane s hobiji, novim stanovanjem ali načrtovanim potovanjem.

FOTO: Shutterstock

Škorpijon

Ko škorpijon kupi darilo, to ni le darilo, to je pozornost, katere resničen pomen boste morali še prepoznati.

Rojeni v tem znaku so ljubitelji skrivnosti, zato njihova darila praviloma prinašajo skrito sporočilo ali so res osebne narave, denimo kos nakita s skrivnostnim napisom, ki ga nihče drug, razen vaju dveh, ne more razvozlati.

Če je nekaj lahko dramatično in intenzivno, bo škorpijon poskrbel, da bo prav takšno. Vsako njegovo darilo je zato zagotovo povezano z osebnim, za obdarovanca zelo pomembnim trenutkom.