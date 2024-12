Na vabilo finskega konzulata je k nam pripotoval prav poseben gost iz Rovaniemija. Božiček, ki mu na severu Finske, natančneje na Laponskem, kjer domuje, pravijo Joulupukki, se je med obiskom v Sloveniji najprej srečal s predstavniki sedme sile ter z nami delil nekaj dobrih misli za vse prebivalce naših krajev, nato pa je v začasnem domovanju na Brdu pri Kranju sprejel finske rojake ter druge domače in tuje goste. Seveda se je srečal tudi s slovenskimi otroki, ki so mu zapeli nekaj pesmic in poklepetali z njim. 850 tisoč pisemje letos prejel Joulupukki. Včeraj se je Joulupukki odpravil v S...