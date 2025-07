O medvedu malo drugače

V tem kotičku ne bomo preganjali medvedov, brundajočih kosmatincev, ki bivajo v naših gozdovih, ampak bomo zašli malo tudi v grško mitologijo in uporabili kakšen frazem. Medved je mogočno bitje in simbol moči. Grško ime zanj je arktos, kar je dalo ime Arktiki. To je izpeljano iz grške besede arktikos, kar pomeni na severu, blizu medveda. Ozvezdji na severni nebesni polobli sta Veliki medved (latinsko Ursa major) in Mali medved (latinsko Ursa minor).

Artemida je bila starogrška boginja lova, devištva, lokostrelstva, lune in vseh živali, eden od njenih simbolov je medvedka. Bila je ena od dvanajstih velikih bogov na Olimpu, hči vrhovnega boga Zevsa in boginje materinstva Leto in Apolonova dvojčica. Na lovu je imela spremljevalke, od katerih je zahtevala deviškost, in ena od njenih najljubših je bila prelepa nimfa Kalisto (v grščini kalisti pomeni najlepša), hčerka Likaona, kralja Arkadije. Vanjo se je zaljubil Zevs in jo nekega dne zapeljal. Kalisto je zanosila in bila zaradi preloma obljube vzdržnosti izgnana. Rodila je sina Arkasa, Artemida pa jo je iz maščevanja, ker se je predala ljubezni, spremenila v medvedko. Tako je Kalisto leta tavala po gozdovih in bežala pred lovci, vse dokler ni naletela na svojega sina Arkasa. Ko se mu je hotela približati, jo je poskušal ubiti, misleč, da gre za žival. To je opazil Zevs, prišel z Olimpa in Arkasa spremenil v medveda. Oba je ponesel v vesolje in ju nanj pritrdil, tako Kalisto sveti kot Veliki medved, Arkas pa je postal Mali medved.

Atalanta je bila v grški mitologiji hči arkadijskega kralja Jazosa, ki je bila spretna tekačica in lovka. Dojila in vzgojila jo je medvedka, saj jo je oče zapustil. Prisegla je deviškost boginji Artemidi in vztrajno zavračala snubce.

Frazem medvedja usluga izhaja iz basni o puščavniku in njegovem ukročenem medvedu. Da bi ta ulovil muho, ki je nadlegovala spečega puščavnika, je vrgel nanjo skalo in jo tako pregnal, obenem pa je ubil svojega gospodarja. Če naredimo komu medvedjo uslugo, pomeni, da naredimo nekaj, kar mu bolj škodi kot koristi. Pregovor ne prodajaj kože, dokler je medved še v brlogu pomeni, da ni dobro razpolagati s stvarjo, ki je še nimaš, ali se obnašati, kot da jo že imaš.