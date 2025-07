Srb z enim gibom onesposobil moškega, ki je grozil z bombo na letu proti Škotski (VIDEO)

Po incidentu, ki se je v nedeljo zgodil na letu proti Škotski, kjer je potnik začel groziti z bombo zaradi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je pojavil nov videoposnetek, ki prikazuje, kako ga je obvladal potnik iz Srbije.

Na posnetku je slišati, kako Srb kriči nanj in mu ukazuje, naj ostane na tleh. Neznani moški je grozil, da bo razstrelil letalo, ki je letelo iz Lutona proti Glasgowu, ob tem pa vzklikal grožnje Trumpu, ki je bil takrat na Škotskem.

Potniki v šoku in paniki

»Smrt Ameriki! Smrt Trumpu! Alah Akbar!« je zakričal potem, ko je vstal s sedeža, kar je pri potnikih povzročilo šok in paniko.

Nato se sliši Srba, ki jezno zakriči in z odločnim gibom napade moškega, ki je grozil. Spravil ga je na tla in ga tam zadržal do prihoda osebja, hkrati pa mu ukazoval, naj »bo pri miru«.

Potnik iz Srbije mu je, med drugim, zabrusil tudi nekatere psovke v srbščini (v prevodu: »Naj ti ... mater!«).

Ko se je situacija pomirila, so drugi potniki vprašali moškega, zakaj je grozil z bombo. Odgovoril je, da zaradi Trumpa. Ob tem so mu pojasnili, da predsednik Amerike ni na krovu letala, temveč zgolj na Škotskem, na kar je odgovoril, da mu to vseeno nekaj pomeni.

Policija na Škotskem je moškega prijela in sprožila preiskavo, poroča Slobodna Dalmacija.

