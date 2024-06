Izkoristite položaj Marsa, ki prinaša več denarja

Planet Mars v znamenju bika napoveduje nepričakovane spremembe v življenju mnogih, zato je čas, ko sta združena bik in Mars, pametno kar najbolje izkoristiti.

Kako Mars vpliva na vsakdan

Prihod Marsa v določeno znamenje v ospredje postavlja različne segmente življenja. Od 10. junija pa vse do 21. julija je ta planet v znamenju bika, v konjunkciji z Uranom od 14. do 18. julija pa prinaša možnosti za sicer počasne, a drastične spremembe.

To je čas, ko bi se lahko soočali z nenadejanimi pozitivnimi preobrati z vidika financ in samospoštovanja.

Kaj vse se lahko zgodi ob tranzitu Marsa skozi bika?

V teh dneh so velike možnosti za presenečenj z vidika denarja.

Marsov vpliv bo prinesel priložnosti za nove posle, zlasti v povezavi z informacijsko tehnologijo in s spletnimi projekti.

Marsov vpliv bo prinesel priložnosti za nove posle, zlasti v povezavi z informacijsko tehnologijo in spletnimi projekti. FOTO: Shutterstock

Mars in Uran: posebna energija

Konjunkcija Marsa in Urana bo 16. julija spodbudila željo po napredku in duhovnem razvoju. Ta kombinacija bi lahko ustvarila pogoje za pogumne poteze, denimo nepričakovana potovanja ali spremembe v karieri.

Zlasti slednje v povezavi s položajem Marsa v biku bo ustvarilo dobre pogoje za več zaslužka, je pa vendarle treba sprejemati premišljene odločitve in se izogibati impulzivnim, da vpliv Marsa v biku ne bi prinesel negativnih rezultatov, kajti tudi za te obstaja možnost.

Negativni učinki Marsa v biku

Poleg pozitivnih vplivov z vidika financ in osebnostne rasti lahko pride tudi do negativnih pojavov, kot so ostri odzivi na dejanja ali besede okolice in nepremišljene poteze. Previdno tudi z električnimi aparati.

Marsov tranzit skozi bika prinaša čas intenzivnih sprememb in presenečenj. Naj gre za finance, kariero ali osebne odnose, dobro je izkoristiti energijo, ki jo prinaša, ključno pa je, da ostanete fleksibilni, pa vendar premišljeni, da ste vztrajni, a ne trmasti in se tako izognete morebitnim neprijetnim učinkom tega položaja planetov.