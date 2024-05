Kažipot planetov: dosegle nas bodo skrbi in obveznosti ter nas malce prizemljile

Pester, hiter, zanimiv teden je pred nami, veliko se nam bo dogajalo in težko bomo pri miru. Poudarjena bo energija dvojčkov, ki nas bo spodbujala k druženju, povezovanju, raziskovanju, potepanju in zabavi. Ugoden čas je za trgovanje, dogovarjanje, urejanje stvari, jezikovne tečaje, krajše izlete, izobraževanje. Ker se Jupiter lepo poveže s Plutonom, ne boste zgrešili niti z vlaganjem in drugimi finančnimi transakcijami, plemenitenjem premoženja, nakupom nepremičnine …

Mlaj bo sredi dneva, in sicer v dvojčkih, znamenju komunikacije, lahkotnosti, zabave. Naštetega nam ne bo manjkalo, a vseeno nas bodo dosegle slabe novice, skrbi, obveznosti ter nas malce prizemljile.

Odpre se nam lahko tudi v odnosih. Veliko bomo med ljudmi in na družabnih prireditvah, tako je več možnosti, da spoznamo novo simpatijo, vezani pa nove prijatelje. Nič ne bo narobe, če tudi sami priredite piknik ali koga kam povabite. Več se bo dogajalo, bolj zabavno bo. Šele po sredi se lahko pomrači naše vedro nebo brez oblačka. Mlaj v dvojčkih sicer spodbuja lahkotnost in komunikacijo, a ker je vanj ujet kvadrat s Saturnom, nas bodo dohitele skrbi in obveznosti. Možna so srčna razočaranja.

Petek, 31. 5. Stresen in živčen dan. Vse se bo dogajalo hitro, telefoni bodo zvonili, razpeti bomo na vse konce in kraje. Dopoldne se nam bo zdelo, da nosimo ves svet na hrbtu. Umirite se in opravite eno nalogo za drugo.

Sobota, 1. 6. Luna že zjutraj vstopi v ovna, vročekrvni bomo, željni akcije, gibanja, dogajanja. Najbolje bo, da se odpravimo v naravo, v hribe, na izlet, v paru ali dobri družbi. Zvečer bo več strasti in romantike.

Nedelja, 2. 6. Dan je odličen za finančno vlaganje, poslovno načrtovanje in ustvarjalne projekte. Luna v ovnu bo dodajala pogum, tako ni izgovorov, da ne naredite koraka naprej. Ne pozabite na šport. Razgibajte se.

Ponedeljek, 3. 6. Še Merkur vstopi v dvojčke, kjer so že Sonce, Venera in Jupiter. Še bolj živahno bo, komunikacija in druženje bosta v ospredju. Povezujte se z drugimi, sprostite se in bodite malce otročji. Prileglo se vam bo.

Torek, 4. 6. Odličen dan za odnose, nakupe, finančna vlaganja, potovanja, družabne dogodke … Ne ostajajte doma, izkoristite priložnosti za mreženje in prijetnejše plati življenja. Zvečer pazite na cesti. Več bo nezgod.